El Ministerio de Salud (Minsa) había informado este sábado que un paciente de avanzada edad, identificado como Salcedo Vargas, había sido dado alta tras vencer el COVID-19 en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre. Sin embargo, la familia reveló que volvió a ser internado por una recaída.

Los familiares de Salcedo Vargas indicaron a este diario que el hombre de 90 años no ha vencido al COVID-19 y no entienden por qué el pasado 8 de julio fue dado de alta. Añadieron que el paciente recayó y desde ayer permanece internado en el mismo nosocomio.

“Yo no sé por qué mi abuelo fue dado de alta, su doctor de cabecera tampoco entiende, con él no tengo ninguna queja. Si ellos dicen que mi abuelo es quien ha autorizado a que saquen una nota de su recuperación no sé, la verdad hay que tener criterio, mi abuelo es una persona mayor”, indicó su nieta, quien pidió mantener su identidad en reserva.

“Mi abuelo entró el 4 de julio y solo estuvo cuatro días en el hospital, pero ayer volvió a ingresar al hospital. Mi abuelo sigue con COVID-19, es verdad que tiene marcapaso, que su saturación ha estado baja y con la misma saturación que ingresó, con el mismo nivel salió”, agregó.

La información inicial del Minsa señalaba que el nonagenario, oriundo de Cajamarca y padre de 12 hijos, se había convertido en el paciente más longevo en recuperarse de la enfermedad en el hospital Santa Rosa de Pueblo Libre.

Aclaración:

Fuentes del Ministerio de Salud (Minsa) admitieron que el paciente volvió a ser internado y rectificaron la información respecto a su alta médica. Además, ofrecieron disculpas a la familia y a los medios comunicación por los inconvenientes ocasionados.

VIDEO RECOMENDADO

SJL: capturan a peligroso delincuente en baby shower

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.