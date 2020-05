Los principales bancos del país ampliarán su horario de atención en agencias hasta las 4 p.m. o 5 p.m. a partir de este lunes 11 de mayo. Esto se da luego de que el Gobierno modificara el toque de queda, que en adelante se iniciará a las 8 p.m. en casi todas las regiones salvo en Piura, Loreto, Lambayeque, Tumbes y La Libertad.

En esas zonas, los bancos atenderán solo hasta las 2 p.m., debido a que la inmovilización social obligatoria rige a partir de las 4 p.m. para frenar el avance del COVID-19.

El Banco de Crédito del Perú (BCP) informó en sus redes sociales que la atención en sus agencias será de lunes a viernes desde 9 a.m. hasta 4 p.m., salvo en las cinco regiones antes indicadas, donde sus trabajadores atenderán hasta las 2 p.m. Los sábados no habrá atención en ninguna región.

Scotiabank, por su parte, estableció un doble horario a partir de este lunes. De 9 a 10 a.m. ofrecerá atención exclusiva para mayores de 60 años y de 10 a.m. a 5 p.m. atenderá al público en general. Esto, a excepción de las cinco regiones antes indicadas. Los sábados no ofrecerá atención.

En tanto el BBVA indicó que la atención en todas sus agencias será desde 9 a.m. hasta 5 p.m. de lunes a viernes, con excepción de Piura, Loreto, Lambayeque, Tumbes y La Libertad. En esas zonas la atención será de 9 a.m. a las 2 p.m.

¡Es momento de reactivarnos! 👩🏻‍💼 👨🏻‍💼 Por eso, ampliamos nuestros horarios de atención para estar contigo en el momento que nos necesites. #UnidosPorElPerú pic.twitter.com/5rmJwVzP2F — Banco de Crédito BCP (@BCPComunica) May 9, 2020

Compartimos con ustedes los nuevos horarios de atención en nuestras oficinas a nivel nacional. Recuerda que también puedes realizar tus operaciones sin salir de casa por nuestros canales digitales: Banca por Internet y Banca Móvil. pic.twitter.com/cOb1szfxLa — BBVA en Perú (@bbva_peru) May 9, 2020