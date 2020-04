El ministro del Interior, Carlos Morán, aseguró que las multas que se apliquen por no respetar las diposiciones del estado de emergencia, como la inmovilización obligatoria o el distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus (COVID-19) serán acumulativas.

“(Van a ser acumulativas) y no serán excluyentes de la sanción penal que va a determinar después la fiscalía, porque todas estas personas que salen van a ser registradas por la Policía Nacional y serán derivados al Ministerio Público para que, cuando termine la cuarentena, puedan proceder de acuerdo a sus atribuciones”, aseguró el ministro.

El titular del Mininter aseguró que están en proceso de reglamentar el procedimiento para poder aplicar multas, luego que hoy se oficializara el decreto legislativo emitido por el Gobierno que permite a la policía aplicar estas sanciones pecuniarias que oscilarán entre 86 y 430 soles. El reglamento estaría siendo terminado entre hoy y mañana, estimó Morán.

“Las personas [...] van a pagar la multa al Banco de la Nación, pero las que no paguen van a ser sancionadas civilmente igual que con los delitos de sufragio. Cuando uno no vota en las elecciones, se le sanciona civilmente y se le impide hacer trámites hasta que pague”, informó el ministro en declaraciones a Exitosa noticias.

Como ejemplos, Carlos Morán mencionó actos notariales, trámites en Registros Públicos, legalización de documentos, entre otros. “No van a poder escaparse de la sanción”, aseguró.

Causales para ser multados en cuarentena

Carlos Morán precisó cuáles serán los casos en los cuales la Policía podrá aplicar las multas una vez que sea publicado el reglamento.

“Van a ser multadas las personas que circulan por la vía pública por realizar actividades que no están en los fines de la cuarentena, que no tienen autorización. Los que circulan por la vía pública sin contar el pase personal laboral que se puede tramitar en la página web. También los que no respetan la inmovilización social obligatoria desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente y en algunas regiones del norte desde las 16 horas hasta las 4 a.m.”, precisó, para luego recordar que los domingos la inmovilización es las 24 horas del día.

También serán multados los que transiten sin mascarillas por las calles y sean detectados por la policía, así como aquellas que vayan en pareja o en grupo a realizar compras de alimentos o medicinas.

“Otro tema. Hemos visto en los mercados cómo prolifera la gente, se amontona, se atropellan. Van a ser multadas las personas que no respetan el distanciamiento social obligatorio de un metro por lo menos, y que forman aglomeración en establecimientos comerciales, mercados o supermercados cuya apertura está permitida en cuarentena”, añadió.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

