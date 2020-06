Esta madrugada, un joven fue asesinado de un balazo en el asentamiento humano Buenos Aires de Villa, en el distrito de Chorrillos, cuando regresaba a su vivienda tras visitar a su hijo en pleno horario de inmovilización social decretado para frenar el avance del coronavirus. De acuerdo con América Noticias, el hombre se habría resistido al robo de sus pertenencias, pero la Policía Nacional no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

De acuerdo a información preliminar por parte de la Policía Nacional, Jonathan Herrera Roldán de 25 años salió la casa de su expareja cuando fue interceptado por desconocidos en el cruce de las avenidas Buenos Aires con Mariano Melgar. Los vecinos comentaron que escucharon disparos y vieron a un hombre tendido en plena pista.

Hasta el lugar donde se perpetró el crimen llegaron los peritos de criminalística de la Policía para recoger evidencia e identificar los autores del asesinato. Hasta el cierre de esta nota, se esperaba la presencia de un fiscal para que proceda con el levantamiento del cadáver.

El matinal indicó que el joven mototaxista asesinado no cargaba con ninguna de sus pertenencias por lo que se maneja la hipótesis de que podría haber sido despojado de estas por parte de los delincuentes.

No obstante, la expareja de Herrera Roldán contó para TV Perú que el joven tenía vínculos con personas dedicadas a la venta de drogas. “De frente han ido a matarlo [disparando] en la cabeza. Él me dijo que mañana vendría a mi casa y como le dije que ya era toque de queda que se regrese a su cuarto. En este barrio siempre matan por el tema de drogas por venezolanos. No es el primero que pasa. El año pasado fueron tres [asesinados], amigo de él”, dijo.

