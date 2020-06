Un grupo de personas llegó este viernes hasta la Costa Verde para practicar surf en la playa Makaha. Esto, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa), aprobara la directiva sanitaria que dispone el regreso progresivo de la actividad física y recreacional que había quedado suspendidas desde el inicio del estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Un recorrido muestra que diversas personas, en su mayoría hombres, acudió hasta el balneario provistos de sus tablas y otros accesorios para poder realizar la actividad deportiva en el mar. No se reportó conglomeración, por el contrario se respetó la disposición para evitar el contagio del COVID-19 como es el distanciamiento social de al menos un metro de distancia. No obstante, sí se registró casos de que algunas personas no usen la mascarilla respectiva.

El Minsa informó que el proceso de reincorporación progresiva de la actividad física y recreativa en espacios públicos se llevará a cabo en dos etapas, durante las cuales se mantendrán las medidas para prevenir la transmisión comunitaria de coronavirus, tales como: el uso de mascarilla en espacios públicos y el distanciamiento social.

La primera etapa se inició el pasado 4 de junio; mientras que, la segunda estará vigente al día siguiente del término de la inmovilización social obligatoria declarada por el Gobierno.

Entre las actividades permitidas en la fase inicial se encuentran la caminata, marcha, trote, frontón (individual), pilates, entrenamiento funcional, taichi, yoga, tennis, golf, ciclismo, skate, patinaje; así como otras de similares características.

En lo que respecta a las actividades de aguas abiertas como el surf, canotaje o vela se deben respetar en sus entornos las condiciones de distanciamiento establecidas.

Además, los ejercicios no deberán exceder los 60 minutos y solo se podrán hacer hasta 3 kilómetros a la redonda del domicilio. El dispositivo establece que la distancia entre persona y persona será de cinco metros y se deberá usar mascarilla simple, en esta etapa aún no está permitido el regreso de los gimnasios.

El horario permitido para la práctica deportiva o recreativa individual va desde las 5:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de lunes a sábado. Asimismo, las actividades estarán restringidas en los distritos calificados como de “alto riesgo de transmisión” en las alertas emitidas por el Minsa.

Por otro lado, continúan con restricción los deportes colectivos tales como el fulbito, el vóley, entre otros; así como, los trotes grupales o en parejas donde no se respete la distancia lineal de cinco metros, de diez metros para el ciclismo o tres metros para cualquier otra actividad.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del covid-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

