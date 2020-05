La decana del Colegio de Enfermeras, Liliana La Rosa, informó que a la fecha más de 600 enfermeras han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país. Además, indicó que dos de estas profesionales y cerca de 12 técnicos en enfermería fallecieron, mientras que otras 7 enfermeras permanecen hospitalizadas en cuidados intensivos.

La titular de este gremio pidió que se contrate a enfermeras desempleadas que en la actualidad son más de 2 mil. La Rosa aseguró que las profesionales de la salud podrán brindar servicios en los distintos hospitales para atender a pacientes diagnosticados con coronavirus.

“Tenemos dos colegas fallecidas. Una en Lima y otra en Loreto que enlutan nuestra profesión profundamente. Tenemos aproximadamente, no tenemos cifras exactas, 12 técnicos de Enfermería fallecidos y una estudiante de Enfermería fallecida”, indicó para Canal N.

“Creo que es urgente que se tome la decisión de fortalecer los servicios, dotarlos de EPP [equipos de protección personal], dotarlos de medicamentos. Son más de 600 enfermeras contagiadas que están haciendo su aislamiento domiciliario muchas veces solas sin seguro porque eran contratadas por servicios no personales”. añadió.

La titular del Colegio de Enfermeras reiteró su pedido del cese de los contratos de servicios no personales y que todos los terceros pasen a modalidad de CAS. No obstante, consideró que estos profesionales de la salud ya deberían estar nombrados. “Le pido a las ministras de Economía y Trabajo tomen [la decisión de] eliminar los servicios no personales del servicio sanitario. Es ilegal”, remarcó.

“Hay miles de enfermeras desempleadas, por favor tomen ya la decisión, exhorto, exijo, respeten enfermería, los derechos laborales. Estamos dispuestas a correr el riesgo para atender al ciudadano”, señaló.

El Comercio buscó la versión del Ministerio de Salud (Minsa), pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

