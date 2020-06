El Colegio Médico del Perú (CMP) rindió homenaje a los 45 doctores que fallecieron a causa del COVID-19 a nivel nacional. En el frontis de la mencionada entidad, situada en el distrito de Miraflores, se colocó diversas imágenes de los médicos en blanco y negro.

Al lado de estas instantáneas de los médicos, se colocaron arreglos florales como muestra de luto. Asimismo, se aprecia la bandera a media asta.

Ante esta situación, el decano Nacional del CMP, Dr. Miguel Palacios, expresó su preocupación por la cantidad de galenos que ha perdido la vida a causa de esta enfermedad. En ese sentido, pidió mejorar los implementos de bioseguridad y su distribución para que llegue a todo el personal de salud.

“Nosotros tenemos la lamentable noticia de que la data de médicos fallecidos ha subido a 45 y eso preocupa. Hemos recapitulado las causas e insistimos que se deben mejorar los equipos de protección personal, tanto en su distribución como verificar la calidad de los equipos que se están entregando y pasen el filtro necesario”, sostuvo Miguel Palacios el último martes en diálogo con Latina.

Por otro lado, comentó que aún existen varios médicos que no cuentan con un seguro y que todos deberían pasar automáticamente al régimen Contrato Administrativo de Servicio (CAS).

“Todos deben pasar al régimen CAS y eso no se está cumpliendo. Tenemos dos médicos jóvenes que habrían sido contratados de otra manera y como consecuencia no tienen seguro de salud. Cuando ellos se sintieron enfermos, intentaron buscar ayuda, pero no pudieron acceder a un servicio de salud, pese a que son médicos. Hemos detectado que casi 1.800 médico están como terceros”, enfatizó.

En el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), informó que hasta el martes 2 de mayo 4.767 perdieron la vida a causa del COVID-19.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

