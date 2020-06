Un grupo de delincuentes intentó asaltar una veterinaria cuando se realizaba una campaña de salud animal, en el distrito de Comas. Cámaras de seguridad registraron el frustrado hecho ocurrido en la avenida 3 de octubre.

Imágenes difundidas por América Noticias muestran cuando en los exteriores del local un médico veterinario se encontraba a la espera de las mascotas. En ese momento aparecen tres sujetos armados que descienden del vehículo naranja cerca al frontis del establecimiento AcVet. Un cuarto desconocido, quien conducía el auto, desaparece de la escena.

De inmediato, uno de los ladrones comienza a despojar de sus pertenencias al primer trabajador que se encontraba fuera del local. Mientras, los otros dos cómplices intentaron ingresar a la veterinaria, pero la mampara fue cerrada por el dueño del local, quien pese a las amenazas no cedió ante los delincuentes.

La manija exterior de la mampara resultó rota por lo que los ladrones huyeron del lugar. “Antes nos han robado y ya no quería que nos vuelva a pasar, por eso me atreví a coger la manija de la puerta fuerte. Y esta manija fue salvadora porque evitó que nos robaran. Solo se rompió y permitió que no ingresaran los delincuentes”, Angelo Centeno, médico veterinario y dueño del negocio.

Ante el frustrado asalto, los sujetos huyeron del lugar a bordo del auto naranja que los esperaba en la esquina de la calle. Ellos se llevaron el celular y documentos del médico traumatólogo que fue interceptado en un inicio.

Centeno informó que el caso está siendo investigado y pidió mayor presencia policial en la zona para evitar robos.

