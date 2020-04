El presidente de la República, Martín Vizcarra, ofreció este viernes 10 de abril una conferencia de prensa, desde Tumbes, en el vigésimo sexto día del estado de emergencia y aislamiento social, implementado para contener el avance de coronavirus (COVID-19).

La conferencia se realizó antes del mediodía y participaron los miembros del Gabinete Ministerial.

Como en sus demás pronunciamientos, no hubo presencia de medios de comunicación. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el momento se registran 5.256 ciudadanos infectados con esta nueva enfermedad y un total de 138 personas fallecidas a causa de esta.

Este viernes se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

