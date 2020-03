La noche del último miércoles, mientras cerca de 3 mil soldados del Ejército Peruano vigilaban que se cumpliera el toque de queda en las calles de Lima, una decena de combatientes se quedó en la panadería del cuartel de la av. las Palmas, en Chorrillos, preparando el pan bicentenario, una especie de bizcocho semidulce de 25 centímetros de diámetro. El grupo comenzó a las 11 p.m. y se quedó amasando y horneando hasta las 3 a.m. No solo debían preparar el desayuno de las tropas. Se habían propuesto preparar, además, 500 panes para las familias más pobres de Villa María del Triunfo.

Un par de horas después, mientras ellos descansaban, una veintena de soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales cargó con los panes y los llevó a lo más alto de Ciudad de Gosen, también conocido como ‘Ticlio Chico’, para entregarlos casa por casa. Mientras acomodaban las cajas con el alimento, una niña salió a darles el encuentro. Ningún adulto la siguió. La acompañaban solo sus tres perros y la pequeña no tenía con qué cubrirse la boca.

Uno de los soldados le preguntó si tenía mascarilla en casa. La niña negó con la cabeza y el soldado abrió su mochila. Le dio la suya, la que guardaba como repuesto y, después, sacó el chocolate que había llevado de refrigerio. También se lo regaló.

Una vecina, al ver la escena, sacó un balde de quinua recién preparada y le sirvió un vaso a cada uno de los soldados. La niebla era espesa. La mayoría de los vecinos vestía mangas largas y hasta gorros y chalinas.

Un grupo de soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, liderado por el Comandante General del Ejército , Jorge Céliz, y el jefe de la Brigada, César Briolo, regaló panes bicentenarios a los más pobres de Ciudad de Gosen (también conocido como Ticlio Chico), en Villa María del Triunfo (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio).

“¡Cuánta necesidad!”, exclamó el general César Briolo, jefe de la Brigada de Fuerzas Especiales, al ver a su alrededor: la mayoría de las casas eran de material prefabricado. El camino, por partes, afirmado, luego, inexistente. Uno de los soldados resbaló sobre unas rocas mientras trataba de llegar a una familia.

No hay servicio de agua potable y el sendero es tan estrecho y empinado que ni los camiones cisternas llegan. A eso hay que agregarle que muchos residentes aún no saben cuáles son las medidas para prevenir el coronavirus y algunos, incluso, creen que son inmunes a él. “Hace unos días una señora me preguntó molesta que por qué no podía salir de su casa si lo del COVID-19 era una enfermedad de ricos, que solo les daba a los que habían viajado al extranjero”, cuenta otro oficial.

Así que ahora, además de patrullar el distrito, el Ejército ha comenzado a llevar megáfonos para informar sobre la pandemia. "Las cifras siguen subiendo y tenemos que tomar previsiones, preparar a la gente”, dice Briolo.

Un grupo de soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, liderado por el Comandante General del Ejército , Jorge Céliz, y el jefe de la Brigada, César Briolo, regaló panes bicentenarios a los más pobres de Ciudad de Gosen (también conocido como Ticlio Chico), en Villa María del Triunfo (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio).

Apoyo a la seguridad

Los miembros de la Brigada de Fuerzas Especiales vigilan que se cumpla la cuarentena en 23 distritos de Lima Metropolitana. Lo hacen en tres turnos de cuatro horas.

Cuando no están vigilando las calles, vuelven al cuartel. Descansan y entrenan otras cuatro horas. “Desde las 00 horas del 16 de marzo estamos en nuestros puestos, acuartelados. Dormimos así –dice Briolo señalando su uniforme– porque nunca sabemos a qué hora vamos a tener que salir”.

Las salidas son coordinadas estrechamente con los municipios distritales para realizar patrullajes mixtos con los agentes de Serenazgo. Y últimamente también han estado organizando entrenamientos conjuntos con la Policía Nacional.

Un grupo de soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, liderado por el Comandante General del Ejército , Jorge Céliz, y el jefe de la Brigada, César Briolo, regaló panes bicentenarios a los más pobres de Ciudad de Gosen (también conocido como Ticlio Chico), en Villa María del Triunfo (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio).

Además, han establecido un protocolo estricto de desinfección del personal y de vehículos para cada vez que ingresen al cuartel. “Somos la primera respuesta del país y no podemos dejar que el coronavirus ingrese acá. No podemos caer como dominó. ¿Sino quién saldrá a ver las calles?”, dice Briolo.

Para evitar las infecciones usan cajas de cal limpieza y rociadores de agua con lejía. Y al inicio de la cuarentena, previendo que las mascarillas podían desaparecer, cuatro alumnos del taller de confección cosieron tapabocas de tela resistentes para los 2.000 acuartelados. “Las hicimos con unas sábanas que teníamos”, cuentan los muchachos.

* El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

Soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales del EjŽército Peruano preparan pan para las personas pobres durante la pandemia del coronavirus (Foto: César Campos/El Comercio).

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra anuncia la ampliación del aislamiento social obligatorio por 13 días más