Un grupo de enfermeras y personal técnicos realizó este viernes un plantón en los exteriores Hospital Nacional Arzobispo Loayza situado en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima. Ellos reclaman mejores condiciones laborales en el marco del estado de emergencia decretado para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país.

Los manifestantes portaban carteles con los siguientes mensajes: “Basta de abusos con los enfermeras. También somos profesionales”, “Sin contrato, sin derecho, sin seguro. Terceros nunca más”, “Cierre de brechas de Enfermería: urgente”, entre otros.

Liliana La Rosa, decana del Colegio Nacional de Enfermeras, explicó que lo que ellos piden es el cese de los contratos de servicios no personales y que todos los terceros pasen a modalidad de CAS. No obstante, consideró que estos profesionales de la salud ya deberían estar nombrados.

"Sabemos el nombramiento de los excluidos está listo y que tienen la plata. Así que háganlo de una vez. Anulen ya los servicios no personales. Hoy en el Día del Trabajo les decimos no a la falta de derechos laborales", reclamó la representante de las enfermeras para Canal N. Detalló que unas 9 mil personas, entre enfermeras y técnicos, no tienen contratos permanentes y se les renueva cada mes.

Además, señaló que faltan equipos de protección personal (EPP) para atender a los pacientes con coronavirus. “Si se enferman no tienen seguro. Somos servidores de la salud, pero nuestra salud está en riesgo. Queremos servir al pueblo, pero debemos tener seguro y honorarios. No solo acá sino en otros hospitales. Somos profesionales”, criticó.

La Rosa aclaró que el plantón fue simbólico pues se realizó durante diez minutos y conservando la distancia requerida. Aseguró que luego las enfermeras y técnicos continuarían sus labores a cargo de la atención de pacientes del hospital Loayza.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Metropolitano: Protransporte descarta la suspensión del servicio en mayo

Metropolitano: Protransporte descarta la suspensión del servicio en mayo 01/05/2020