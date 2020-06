El enfermero Guillermo Chancahuaña Puquio fue dado de alta del Hospital Nacional Cayetano Heredia, situado en el distrito de San Martín de Porres, tras vencer el nuevo coronavirus (COVID-19). El profesional de la salud permaneció en dos áreas del citado nosocomio, entre las que figuran la unidad de cuidados intensivos (UCI).

De acuerdo al comunicado, su estado de salud se complicó el 19 de mayo, y ese mismo día ingresó a UCI donde se mantuvo conectado a un ventilador mecánico durante 15 días. Una vez superada esta fase, fue trasladado al Servicio de Cuidados Especiales (UCE) del Servicio de Emergencia Adultos. Luego de 23 días, fue dado de alta.

El enfermero, quien labora desde hace 10 años en el citado nosocomio, dijo que espera volver al trabajo para continuar salvando vidas. “Ahora veo la vida de otra manera, me siento más fortalecido y con las mismas ganas de brindar mi granito de arena en la lucha contra esta enfermedad”, declaró Guillermo, licenciado en Enfermería del Servicio de Emergencia Adultos de este nosocomio.

VIDEO RECOMENDADO

Miraflores: Detienen por segunda vez a sujeto que tosió a policías

Miraflores: Detienen por segunda vez a sujeto que tosió a policías

También dijo que jamás pensó que se iba a contagiar, ni mucho menos, ver comprometida su vida a pesar de no estar dentro del grupo de riesgo y con una excelente condición física. “No pensé que el virus me iba a tumbar de esta manera. En mi trabajo siempre tomé todos los cuidados de bioseguridad posibles; sin embargo, bastó un descuido para estar a punto de no volver a ver a mi familia”, expresó.

A la fecha, el enfermero ahora se encuentra recuperándose en su vivienda al lado de su familia. El caso de Chancahuaña Puquio se suma a los 125.205 pacientes que se recuperaron y fueron dados de alta, según el Ministerio de Salud (Minsa).

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.