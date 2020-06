Enfermeros y técnicos del hospital María Auxiliadora, situado en el distrito de San Juan de Miraflores, realizaron esta mañana un plantón en el frontis del mencionado nosocomio para solicitar equipos de primera protección a fin de evitar posibles contagios por COVID-19 durante el tiempo de trabajo.

En diálogo con Canal N, el personal de salud indicó que no cuentan con mascarillas adecuadas para trabajar en la atención de pacientes contagiados con el COVID-19. Por ello, con carteles en mano, instaron al cumplimiento de los lineamientos de protección para enfermeros dados por el Ejecutivo.

“Estamos exigiendo la protección absoluta al personal que viene luchando contra el coronavirus. Las mascarillas que tenemos no protegen al personal, el subdirector dijo que usemos dos mascarillas (para trabajar), pero así nos pongamos tres, no nos vamos a proteger. Yo he tenido que comprarme una mascarilla (especial)”, indicó uno de los protestantes al mencionado medio.

“Hay personal contagiados, hasta el 21 de mayo había 71 contagiados, entre enfermeros, técnicos y administrativos. Ahora debe haber más de 100”, agregó.

En tanto, una de las enfermeras sostuvo que dos de sus compañeros se encuentran en el área de cuidados intensivos y señaló que ellos se habrían contagiado durante el trabajo.

“Tenemos dos colegas que están luchando por su vida, contagiados, trabajando, ellos no se han contagiado en la calle, sino trabajando. Estamos trabajando en condiciones desprotegidas, somos el sector más vulnerable”, comentó.

Los protestantes pidieron el pronunciamiento de la dirección del Hospital María Auxiliadora y el apoyo del Gobierno.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

