El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció este viernes la ampliación del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 hasta el domingo 24 de mayo, así como una serie de nuevas medidas de distanciamiento social y circulación general que empezarán a regir desde el próximo lunes 11.

Durante su conferencia de prensa, el jefe de Estado indicó que estas medidas permitirán dar una mejor respuesta frente al avance del nuevo coronavirus.

- Nuevo horario de inmovilización total -

Desde el lunes 11 de mayo, la inmovilización social obligatoria en casi todo el país, que era desde las 6:00 p.m., ahora será a partir desde las 8:00 p.m. hasta las 4 a.m. Sin embargo, esta medida no se aplicará en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde se mantiene el horario de restricción de 4 p.m. a 4 a.m.

- Trabajo y actividades permitidas -

La próxima semana también empezarán a trabajar, de manera progresiva, algunos sectores de la economía entre los que se encuentra el reparto a domicilio de comida y el recojo en tienda, siempre que los establecimientos (restaurantes) sigan los protocolos sanitarios establecido por el Ministerio de Salud (Minsa).

Entre las actividades que se permitirán desde este lunes 11 de mayo está la entrega de comida a domicilio por parte de restaurantes, o por recojo en local. (Foto: GEC)

- Extensión del horario de atención en bancos y comercios -

El mandatario explicó también que, dado que se ha modificado el horario de inmovilización total, los bancos y comercios podrán ampliar su horario de atención. De esta manera, los centros financieros podrán atender desde las 9:00 a.m. hasta las 6 p.m. Esto con la finalidad de reducir la aglomeración de personas que buscan cobrar los bonos otorgados por el gobierno.

- Desplazamiento de menores de edad -

De igual modo, el jefe de Estado anunció que desde el lunes 18 de mayo se permitirá que menores de hasta 14 años de edad podrán salir desde el mediodía hasta las 6:00 p.m., acompañados por un adultos por un máximo de media hora, y sin alejarse más de 500 metros de su residencia.

Vizcarra especificó que los menores deben portar mascarilla y no pueden asistir a lugares como parques y juegos infantiles, a fin de evitar contagios de coronavirus.

- Mayor refuerzo de policías y militares -

El presidente informó además que se ha dispuesto que un total de 150 mil agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se sumen para reforzar la emergencia sanitaria, a fin de que se cumplan las medidas dadas por el Ejecutivo.

“Son 150 mil agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas que en todo el Perú van a estar en las calles haciendo cumplir las indicaciones. Son 70 mil miembros de las FFAA que se suman a los 80 mil policías para mantener el orden, seguridad y disciplina que se requiere para este tipo de acciones”, señaló Vizcarra.

- Intervención en mercados -

Además, el gobierno anunció que intervendrá 380 mercados de todo el país para reducir los contagios de coronavirus con el apoyo de los ministerios de Agricultura y Riego, y de la Producción. Hasta el momento se han identificado 36 mercados críticos en Lima y provincias que son centros de alto contagio.

