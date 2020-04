La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó los horarios del Metropolitano y Corredores Complementarios para el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo. Esto, en el marco del estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus en el país.

A través de un comunicado explicó que solo circularán los servicios regulares A, B y C del Metropolitano, de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus recorridos habituales.

De esta manera, este día no laborable se suspenderán los servicios expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte, además del servicio regular D.

En tanto, las rutas alimentadoras funcionarán en el mismo horario, a excepción del servicio alimentador Gamarra, que fue suspendido por tiempo indefinido debido a la pandemia del coronavirus, precisa el pronunciamiento.

Respecto a los corredores complementarios, la comuna metropolitana detalló que todos los servicios operarán de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus rutas frecuentes.

No obstante, la Municipalidad de Lima instó a las personas a no salir de casa, a menos que sea absolutamente necesario. Además, recordó que deben usar mascarilla de manera obligatoria, mantener la distancia mínima de un metro al abordar los buses y no hacer uso de los asientos de la primera fila.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

VIDEO RECOMENDADO

Hinchas de Sport Boys llevan alimento a compatriotas que buscan volver a sus lugares de origen

Hinchas de Sport Boys llevan alimento a compatriotas que buscan volver a sus lugares de origen