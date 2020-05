Una encuesta realizada por Formando la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados (ANAPEF) revela que solo el 11% de 457 colegios privados del país ha reducido a la mitad el costo de las pensiones debido al estado de emergencia por coronavirus COVID-19.

De acuerdo con el sondeo nacional online, realizado entre el 9 y 18 de mayo a padres de niños en edad escolar, la mayoría ha reducido sus pensiones entre el 20% y 30%.

Según el Decreto Legislativo 1476, publicado el 5 de mayo pasado, las instituciones educativas privadas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar producto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, así como tampoco por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial.

Sin embargo, Agnieszka Céspedes, fundadora de ANAPEF, señala que muchos colegios no han ejecutado reducciones importantes en los montos que se pagan mensualmente. “Hay una disconformidad generalizada entre los padres de familia ante la respuesta de los colegios”, dijo en un comunicado. Agrega que padres han denunciando que reciben cartas de promotores educativos en los que los coaccionan a firmar adendas sin previo acuerdo o diálogo entre las partes.

“En otros casos, [coaccionan a los padres] a tener la potestad de retirar al alumno del colegio de forma automática si no firman la adenda, o a renunciar a cualquier tipo de reclamo ante la institución educativa. Esto es a todas luces un atropello a nuestros derechos como consumidores. Por eso, necesitamos de manera urgente una respuesta clara del Gobierno” señaló Céspedes.

Ante los plantones que se realizan en diferentes colegios de país, Céspedes instó a los padres a no exponerse durante la emergencia sanitaria sin bajar la guardia. “Entendemos y compartimos completamente su malestar, por eso estamos trabajando arduamente, y nos estamos asesorando de manera legal para conseguir pensiones justas y una educación de calidad, sabemos que la ley nos ampara y estamos ejerciendo nuestro derecho a reclamar” dijo.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla. La OMS recomienda evitar su uso, debido a que en esta pandemia, estos implementos puede escasear. Ahora, recuerde que si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

