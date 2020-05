Varios hechos marcaron la semana en el ámbito policial, judicial y social en Lima. A continuación, un repaso de las principales noticias:

1. Amplían estado de emergencia

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó el pasado viernes que el estado de emergencia que se dictó para enfrentar el avance del COVID-19 en el Perú se extenderá hasta el 24 de mayo, fecha hasta la cual seguirán las disposiciones de aislamiento e inmovilización obligatoria en todo el país.

Martín Vizcarra señaló que esta decisión se tomó luego de evaluar las acciones tomadas en el marco de la cuarentena y escuchar los informes del Ministerio de Salud (Minsa) y de los equipos de profesionales que asesoran este sector.

2. Nuevo horario de inmovilización total

Desde el lunes 11 de mayo, la inmovilización social obligatoria en casi todo el país, que era desde las 6:00 p.m., ahora será a partir desde las 8:00 p.m. hasta las 4 a.m. Sin embargo, esta medida no se aplicará en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde se mantiene el horario de restricción de 4 p.m. a 4 a.m.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra también había dispuesto las salidas diferenciadas de hombres y mujeres durante la semana para realizar las compras o acudir a las farmacias. Sin embargo, esta medida fue cancelada, pero se mantuvo la inmovilización obligatoria total los domingos.

3. Ministro de Agricultura dio positivo a COVID-19

El último jueves se dio a conocer que el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, dio positivo a una prueba de COVID-19. El funcionario cumple con el aislamiento social de 14 días, como han recomendado las autoridades sanitarias para quienes se contagian con esta enfermedad.

Montenegro es el primer integrante del Gabinete Ministerial en contraer el virus. Cabe destacar que todos los integrantes del Consejo de Ministros fueron sometidos a pruebas de descarte por el nuevo coronavirus y ningún otro miembro ha dado positivo.

4. Nuevo Comandante General de la PNP

El Poder Ejecutivo designó el pasado lunes al general PNP Héctor Heráclides Loayza Arrieta en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), según una Resolución Suprema N° 040-2020-IN publicado en edición extraordinaria de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Héctor Loayza reemplaza en el cargo al general PNP Max Reinaldo Iglesias Arévalo, quien fue designado en el puesto el pasado 25 de abril, a penas diez días atrás en sustitución del teniente general PNP José Luis Lavalle Santa Cruz, quien ocupaba el puesto desde octubre del 2018.

5. Sujeto se grabó dejando secreciones en tren eléctrico

El 2° Despacho de la 4º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho inició investigación contra el ciudadano identificado como Daniel Livimoro, quien fue detenido el último miércoles por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego que difundiera un video a través de las redes sociales en el cual dejaba sus secreciones nasales en el interior de un tren del Metro de Lima.

A través de sus redes sociales el Ministerio Público indicó que por disposición de la fiscal provincial, María del Carmen Ramírez Herrera, se tomó la declaración del presunto autor del delito de violación de las medidas sanitarias. También se le realizó el examen de COVID-19 como parte de las diligencias destinadas a esclarecer el hecho.

Daniel Livimoro fue detenido en el distrito de San Juan de Lurigancho. En sus declaraciones a la Policía, aseguró que estaba en estado de ebriedad y que no era consciente de sus actos.

6. Contagios y muertos por COVID-19

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este sábado que se elevó a 1.814 la cifra de fallecidos por COVID-19 en el país. Hasta el viernes eran 1.714 casos.

Asimismo, la cifra de contagiados con el nuevo coronavirus es de 65.015 casos positivos a nivel nacional.

El primer deceso por COVID-19 ocurrió el jueves 19 de marzo en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. De acuerdo con información oficial, el fallecido de 78 años presentaba antecedentes de hipertensión arterial.