Iniciaron un viaje en un furgón, uno que los llevaría a recorrer buena parte de Sudamérica, pero el avance del coronavirus (COVID-19) no solo frustró esos planes, sino que el cierre de fronteras para evitar la propagación del virus los ha dejado varados, aislados en en una zona descampada de la provincia de Cañete, en la región Lima. Mónica Quijada junto a su esposo y su hijo, todos chilenos, llevan semanas esperando volver a casa.

Monica Quijada, esposa y madre de un menor de 8 años, contó a El Comercio que emprendieron su viaje aproximadamente hace poco más de un mes desde su natal Puerto Varas (Chile). Tenían pensado recorrer el continente durante un año y medio y llegar a Alaska (Estados Unidos) a bordo de su vehículo. No obstante, al poco tiempo de iniciar su periplo, la noticia del cierre de fronteras que dispuso el Gobierno peruano, el pasado 16 de marzo, los tomó por sorpresa. En ese momento se encontraban en la ciudad de Huaraz (región Áncash) y aunque las informaciones que llegaban del avance del COVID-19 no eran buenas, no advirtieron el cierre de fronteras.

“No teníamos internet y cuando nos enteramos de la noticia decidimos regresar a Chile desde Huaraz, sin embargo, solo llegamos a pasar Lima cuando se dio el cierre de la frontera”, detalló.

Monica Quijada, su esposo e hijo emprendieron un viaje en su furgón desde Puerto Varas (Chile) y tenían como destino llegar a Alaska (Estados Unidos). (Foto cortesía: Monica Quijada)

Ante esa situación, Monica comenta que su única opción fue establecerse en la zona desértica de Cañete a la espera que se levante la restricción del cierre de fronteras en el Perú, la cual está dentro de una serie de medidas tomadas por el Gobierno. En un primer momento esta tenía como plazo 15 días pero que luego fueron prorrogadas por 13 días más y actualmente seguirán vigentes hasta el próximo 26 de abril.

Sin embargo, Mónica sostiene que ya no pueden esperar más días hasta que se abran las fronteras peruanas ya que “el futuro es incierto” y el estado de emergencia nacional podría continuar ampliándose en nuestro país.

Actualmente, ellos pasan sus días en una zona desértica de Cañete a la espera de que Perú habrá sus fronteras y puedan retornar a su país. (Foto cortesía: Monica Quijada)

“Necesitamos viajar por tierra, necesitamos que el gobierno peruano abra sus fronteras. No podemos dejar nuestro vehículo acá. Pedimos que hagan una excepción con nosotros, no creemos que sea algo complicado", indicó.

En esa línea, explicó que su caso es diferente al de los -aproximadamente- 230 chilenos que están varados en el país, ya que ellos podrían retornar a Chile a través de un vuelo humanitario.

“En Lima hay 230 chilenos que piden un vuelo humanitario y nosotros solo pedimos cruzar la frontera. Eso es lo que necesitamos puntualmente. Ellos, con un vuelo humanitario, solucionan su situación, pero nosotros tenemos que recorrer medio Perú para llegar hasta Tacna”, aseveró.

Consultada respecto a si el consulado chileno tiene conocimiento sobre su caso, Monica detalló a este diario que en un primer momento les ofrecieron ayuda económica, pero que debían ir a Lima a recibir el dinero. Sin embargo, ella prefiere no exponer a su familia, ya que la capital peruana es una de las regiones con más infectados de coronavirus.

Monica Quijada sostiene que ya no pueden esperar hasta el 26 de abril ya que no es seguro que se habrán las fronteras luego de finalizar el aislamiento social obligatorio. (Foto cortesía: Monica Quijada)

La segunda opción que el consulado chileno les ofreció fue un salvoconducto para que puedan viajar de Cañete hasta Tacna y permanecer ahí hasta que se abran las fronteras.

“El consulado me dijo que nos podían facilitar un salvoconducto para ir de Cañete a Tacna, pero allá no tenemos familia. Además, quieren que hagamos el viaje en un día, cuando entre mi esposo y yo podemos llegar en dos, descansando una noche en Camaná (Arequipa)”, indicó.

Por ello, Monica reitera su pedido de poder cruzar la frontera y llegar hasta Arica, donde tiene amigos y familiares, quienes los podrán alojar y así pasar la cuarentena con más comodidades.

“Acá no tenemos agua, ni podemos cocinar porque el gas que trajimos se nos acabó. Nuestros familiares no están enviando dinero. Yo necesito medicamentos para mi pre diabetes que no he podido encontrar acá (en Cañete). Además, tengo un hijo pequeño y mi esposo también está preocupado por la situación que vivimos actualmente. Solo pedimos cruzar la frontera”, insistió.

De igual forma, la familia ha dado a conocer su caso a través de las redes sociales y esperan poder regresar pronto a su país.

El presidente Martín Vizcarra anunció el pasado 8 de abril que el estado de emergencia que se dictó para enfrentar el avance del coronavirus (COVID-19) en el Perú se extenderá por dos semanas más, hasta el 26 de abril, fecha hasta la cual seguirán las disposiciones de aislamiento e inmovilizaciones obligatorias en todo el país.

Hasta la fecha, el COVID-19 ha dejado 193 fallecidos y 7.519 infectados en el país, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).