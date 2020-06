Los hijos de una mujer diagnosticada con el nuevo coronavirus (COVID-19) pidieron que el Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho del Seguro Social de Salud (EsSalud) acepte el ingreso de un ventilador mecánico que ellos han alquilado para que sea usado para el tratamiento de su progenitora. Ellos temen que la salud de Elizabeth Carlota Cáceda Córdova, de 59 años, empeore.

La paciente, quien es profesora de una institución educativa del nivel de primaria, permanece en una cama de dicho nosocomio situado en Santa Anita. Su familia reunió S/ 5.000 para alquilar el ventilador mecánico. No obstante, en el hospital le indicaron no estaba permitido el ingreso que este tipo de artefactos. “Dicen que está prohibido y que el director del hospital del seguro es quien autoriza. Fueron mis tíos [al hospital]. Ellos les quisieron entregar [el equipo], pero como han hecho el cambio de guardia había una doctora. Ella les dijo ¿‘quién les había pedido’' [el artefacto]. Que no se aceptaba. Dijo que mamá está muy grave”, señaló Patricia Tello, hija de Cáceda Córdova, para América Noticias.

Añadió que personal de salud también les solicitó que realicen una serie de trámites para ingresar el equipo médico. “Le dije qué trámites y no hay razón. Dijeron que podía estar contaminado. Yo entiendo, pero debe haber una solución. Me detalló que mi mamá está con 65% de saturación y 1% de glóbulos blancos cuando el mínimo es el 25%. Que iban a intentar aplicarle unas ampollas y que podría ser un último recurso para poder ayudarla. Creo que por un tema humanitario si se tiene el equipo se debe tratar de hacer uso de este para una paciente que está al borde de la muerte porque ese es el estado de mamá”, agregó.

Por su parte, el doctor Walter Menchola Vásquez, representante de EsSalud, indicó que el ventilador mecánico necesita de una instalación más compleja para funcionar y además de personal médico que lo supervise constantemente. El matinal señaló que el hospital no cuenta con unidad de cuidados intensivos (UCI).

“Se requiere de un monitor, de un punto de oxígeno que tenga la presión suficiente para levantar al ventilador y también lo más importante se requiere un médico intensivista. Desde hace cuatro días estamos tratando de trasladarla, pero todos los hospitales están llenos”, precisó para América Noticias.

Familia de mujer con COVID-19 pide que hospital de EsSalud permita ingreso de ventilador mecánico (Video: América Noticias)

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

