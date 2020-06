El alcalde de La Victoria, George Forsyth, consideró que el Estado es el primero que impulsa la informalidad al no permitir una reapertura ordenada y controlada en el emporio comercial de Gamarra, pese a que se autorizó la reapertura parcial de sus operaciones desde este lunes 15.

En entrevista con ‘Panorama’, el burgomaestre consideró que la medida aprobada por el Poder Ejecutivo -a través del Ministerio de Producción- no va a solucionar el tema del comercio informal en las calles de Lima.

VIDEO RECOMENDADO

Pueblo Libre: Hiro Fujimori sufrió asalto a mano armada 14/06/2020

“El Estado es el primero que impulsa la informalidad. Acá lo estamos viendo de forma directa, tengo 5 mil puestos para darle a los informales, pero no se los podemos dar porque no lo permiten, pero los estamos empujando a trabajar en la calle. Obviamente, esa visión es totalmente errónea, ya están acá, hagámoslo de una forma ordenada, no podemos taparnos los ojos ante esa realidad”, expresó.

“Miren La Parada. Llevo tres meses advirtiendo sobre la cantidad de contagios, que es la informalidad que generó el Estado porque Susana [Villarán] los botó de un local formal y los llevó a la calle. Los que están ahorita en la calle son los que eran formales y el Estado los está llevando a la informalidad”, añadió.

Forsyth advirtió que si bien se ha autorizado la producción de prendas a puertas, a la larga esto originará que dicha ropa se siga vendiendo en las calles. También señaló que el Perú aún no está preparado para el comercio online.

Del mismo modo, el alcalde remarcó que se debería abrir el giro textil y fue claro al enfatizar que en La Victoria “ya no hay cuarentena alguna” y que 90 días de encierro es “inimaginable para cualquiera”, pues los comerciantes necesitan trabajar para generarse ingresos.

“Definitivamente no es la solución [abrir solo los talleres], más bien creo que no va a solucionar casi nada. Lamentablemente solo se pretende abrir la producción, pero todo a puerta cerrada, lo que implica que se va a producir un montón de prendas, pero […] las ventas tiendas van a seguir cerradas”, refirió.

“Las ventas online, vamos a reconocerlos, el Perú no está preparado para eso, no lo manejamos bien y hay muchas estafas. La realidad es que esa ropa va a continuar vendiéndose en la calle”, agregó.

Finalmente, Forsyth advirtió que la situación se puede salir de control este lunes, por lo que pidió a los comerciantes a mantener el orden y a los clientes no acudir a Gamarra.

“Muchos piensan que mañana Gamarra abrirá con normalidad, eso no es cierto, solo van a abrir los talleres y las tiendas van a funcionar a puerta cerrada. Si eres cliente, ni siquiera vayas porque no está permitido”, acotó.