Hinchas de Universitario no respetaron distanciamiento social en frontis del Estado Nacional | FOTOS Algunos de ellos no usaron correctamente las mascarillas y no respetaron el distanciamiento social, medidas dispuestas por el Gobierno para mitigar los efectos del coronavirus.

1/6 Se aprecia a los hinchas con banderolas, algunos no haciendo el uso correcto de las mascarillas y sin respetar el distanciamiento social, (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

2/6 Hinchas de Universitario no respetaron distanciamiento social en el frontis del Estado Nacional. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

3/6 Vecinos de la zona reportaron las aglomeraciones de los asistentes en plena pandemia por el COVID-19. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

4/6 Por ahora, los agentes policiales continúan en el frontis del Estadio Nacional para evitar las aglomeraciones. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

5/6 Un gran grupo de agentes policiales se encuentra en el frontis del Estadio Nacional resguardando la zona para evitar disturbios entre los hinchas de Universitario de Deportes. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

6/6 Ante las quejas de los vecinos, los agentes policiales llegaron al lugar para recuperar el control de la zona. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)