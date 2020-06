El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó este jueves que el presidente Martín Vizcarra y los miembros del Consejo de Ministros no se hayan pronunciado respecto al subsidio a transportistas, durante el balance presentado por los 100 días de vigencia del estado de emergencia decretado para mitigar el avance del coronavirus en el país.

Señaló que, de no tratarse el tema en los próximos días, se podría presentar una acción por parte de los gremios de transportistas de Lima y Callao que podría afectar a los usuarios.

“Esperaba ayer que en el mensaje se hablara del transporte. Hoy en día el transporte formal de Lima, al que hay que apoyar, es un transporte que está llevando menos pasajeros. Al llevar menos pasajeros tiene un impacto económico y esa situación se verá en las calles los próximos días en caso no se toma un correctivo”, refirió.

El último martes, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, informó que el citado subsidio que busca aliviar el impacto económico originado por la emergencia del COVID-19 en el transporte público de pasajeros sería evaluado el pasado miércoles 24. Sin embargo, el tema no fue abordado.

Precisó que esta iniciativa, que permite subsidiar el transporte público en general, tiene un alcance no solo en Lima y Callao, sino en 27 ciudades capitales del interior de Perú con más de 100.000 habitantes cada una.

Explicó que esta propuesta, que se ha trabajado durante varias semanas, establece un subsidio en función de los kilómetros recorridos por cada unidad de transportes.

Añadió que, en el caso de Lima y Callao, los recursos de este subsidio serán transferidos a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Mientras que en provincias serán las municipalidades provinciales las que reciban estas transferencias de recursos.

Señaló, asimismo, que se estableció los mecanismos de fiscalización y supervisión a fin de garantizar el buen uso de esos recursos públicos.

-Ratifica cuarentena focalizada-

Muñoz Wells ratificó su sugerencia de realizar una cuarentena focalizada y que no opta por que se mantenga el toque de queda. Insistió en que deben operar ciertas actividades para recuperar la actividad económica que ha sido golpeada durante la pandemia del COVID-19.

“He dicho que el toque de queda no es una solución. Fue dado para que no estemos aglomerados o en situaciones complejas y que el contagio no se dé. Esas restricciones se entienden en un determinado momento, pero no deben ser permanentes”, dijo.

“Mi apreciación es ir con calma es hacer una medición y sobre la base de la evaluación tomar la decisión. [¿Debe levantarse la medida?] Siento que estamos en la capacidad de levantar ciertas cosas. Ayer hemos visto un mapa que presentó el presidente de la República donde hay situaciones diferenciadas. Si hay situaciones diferenciadas hay que tener conductas diferenciadas para esos espacios”, añadió.

