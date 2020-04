El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, consideró que no percibe una concreta coordinación entre el Ejecutivo con los gobiernos locales para tomar acciones en el marco del estado de emergencia decretado para frenar el avance del nuevo coronavirus en el país. El burgomaestre afirmó que los municipios de la capital pueden ejercer y participar en toma de decisiones que se disponen en la cuarentena y no solo enfocar su labor en la entrega de canastas.

En entrevista para El Comercio, el burgomaestre sostuvo que hubo reuniones y se han acordado lineamientos, pero a la fecha no se concreta la aplicación de las medidas a tomar en el aspecto territorial de cada jurisdicción. Hasta el momento, el virus ha dejado más de 800 fallecidos y más de 31 mil casos confirmados de COVID-19 en el país.

“Tengo la percepción de que no se termina por concebir la importancia de los gobiernos locales sobre todo en el aspecto territorial. Por ejemplo, el virus COVID-19 se expresa en las ciudades, calles, casas y es ahí donde el gobierno local hace o realiza sus funciones y ahí está faltando esa coordinación fina con el Ejecutivo (...) Se toman decisiones del Ejecutivo que nosotros hemos apoyado desde un principio. Se baja un nivel a las regiones, pero no baja al nivel de gobiernos locales y ahí hay una situación compleja”, refirió.

“No se ha aquilatado la importancia de los gobiernos locales. No solamente estamos para repartir canastas sino para afinar estrategias. Esto es muy importante, por ejemplo, se está hablando de reactivar la economía de a pocos. Eso es lógico y debemos buscar ese equilibrio porque se prioriza la salud de los peruanos, pero también debemos generar la reactivación, pero no se está considerando la participación de los gobiernos locales. Nosotros somos los que damos las licencias y controlamos la fiscalización de inmuebles y comercios. Entonces, esas cosas son valiosas si lo ponemos sobre la mesa y conversamos. He tenido muchas conversaciones con el ministro Zamora y él ha ido asimilando el trabajo con los gobiernos locales, pero en conjunto no se viene trabajando esta vena para poder luchar contra el coronavirus”, refirió.

Muñoz también cuestionó que hasta la fecha la Municipalidad de Lima ha solicitado información respecto al avance del coronavirus en las zonas que son de su competencia, pero a veces recibe una data contradictoria. “En los últimos días se dice que San Juan de Lurigancho es uno de los focos [de contagio]. Qué cosa se hace territorialmente para atacar el virus en esa zona. Primero, tener la información que esto es cierto y cuáles son los lugares de focalización para hacer más prevención, más tomas de muestras, más fiscalización, más desinfección y limpieza. Ese factor territorial está faltando. He tenido muchas reuniones pidiendo información en ese sentido para armar una estrategia territorial a nivel de Lima, pero lamentablemente no tenemos lo solicitado. A veces la información que recibimos es contradictoria entre sí. Entonces eso es preocupantes porque no se pueden atacar las estrategias”, añadió.

Respecto a la transferencias de dinero para municipios por parte del gobierno central, el alcalde de Lima comentó que les ha correspondido unos 900 mil soles, lo que considera insuficiente. “¿Cuánto se requiere para un mes de trabajo, por ejemplo, para seguridad ciudadana?, unos 3 millones de soles. Entonces, las transferencias que se están produciendo son exiguas. Sé que es el esfuerzo que puede hacer el Ejecutivo, pero por qué no se han dialogado cosas que tienen que ver con la verdadera necesidad. Y no quiero decir que la capital es una zona de importancia, lo digo porque más del 70% de los contagios están en Lima y debe reforzarse el trabajo, por ejemplo, en limpieza pública. Y otra cosa, no se ha terminado de licitar un proceso de recojo de los residuos sólidos que están contaminados, y eso ha debido hacerlo el Minam hace semanas”, señaló.





