El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reiteró su aprobación para que los centros comerciales y galerías de la capital comiencen a operar, pero con algunas restricciones y aplicando medidas de bioseguridad, en el marco del estado de emergencia por coronavirus. Sin embargo, el burgomaestre opinó que no es una solución el reinicio de actividades a puerta cerrada, en el marco de la fase 2 de la reactivación económica.

En declaraciones a Latina, señaló que la “cuarentena ya está rota”. Asimismo, sostuvo que los ambulantes salen a vender a las calles porque no se han reabierto de manera correcta los establecimientos comerciales. En ese sentido, sostuvo que el Ejecutivo debería elaborar normas de acuerdo a la realidad de los ciudadanos -que en su mayoría- han sido afectados por el estado de emergencia debido a la pandemia por el coronavirus.

“La cuarentena está rota hace tiempo y hay una serie de restricciones y por eso la gente sale a vender. No hay una reapertura inteligente y se deben abrir los centros comerciales y conglomerados con las exigencias biosanitarias. Ya está rota [la cuarentena] pero hay que hacer que funcione con orden”, señaló.

“Lo bueno es que Ejecutivo ha repensando lo de los centros comerciales y galerías. La resolución que salió días atrás con puertas cerradas a mi juicio no es solución. No todos pueden trabajar a puerta cerrada. No todos tiene la capacidad de tener una plataforma y de vender con delivery. Hay que buscar reactivar cosas un poco más realistamente. No podemos normar las cosas desde un gabinete. Es sentir la calle y de ahí normar”, refirió.

Muñoz indicó que una alternativa ya concretada es el traslado de vendedores informales al parque zonal Huayna Cápac en el distrito de San Juan de Miraflores. Dijo que esta medida no soluciona el problema de los ambulantes en las calles, pero al menos hasta el momento brinda apoyo temporal a un grupo.

“Está funcionando muy bien. Fíjate que ellos vienen desde temprano, desde las 6 de la mañana. Hay mucha disciplina por parte de ellos. Ayer han vendido bien. El círculo es virtuoso y no negativo”, precisó.

“Tenemos 600 comerciantes de La Victoria. En la parte de atrás [del espacio] son 400 de San Juan de Miraflores. Entonces estamos teniendo un flujo de mil personas diarias de comerciantes. En la parte de afuera sí hay que ajustar el tema de distanciamiento social. Es gente que quiere vender y lo hace con orden”, agregó.

Estas expresiones las brindó el alcalde de Lima durante la supervisión del correcto inicio de las actividades comerciales en el parque zonal Huayna Cápac, donde se han instalado 1,300 vendedores de La Victoria y San Juan de Miraflores para ofrecer productos textiles de temporada.

