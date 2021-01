El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó el anunciado concierto presencial de Armonía 10 en el club Remanso, ubicado en la avenida Trapiche, en Comas y calificó de “inconcebible” su posible realización en pleno contexto de la pandemia por el COVID-19 en el país, y un anunciado rebrote de esta enfermedad.

En declaraciones a Canal N, la autoridad edil, dijo que tiene conocimiento de las acciones que ha tomado el alcalde de Comas, Raúl Díaz Pérez, para impedir el mencionado show y apoyó “todas las medidas” que puedan evitar su realización, anunciada para el 10 de enero.

“Me parece inconcebible que se esté pensando en un concierto presencial en estos momentos. Eso sería un foco de contagio que no queremos y hay que evitarlo. Sé que la municipalidad distrital ya tomó las medidas”, señaló.

Show sin licencia

Esta mañana, el alcalde de Comas insistió en que el concierto anunciado por Armonía 10 todavía no cuenta con licencia para su realización y que, debido a la emergencia sanitaria establecida por el coronavirus, no se pueden permitir aglomeraciones de personas.

Aclaró que el otorgamiento de permisos no es su competencia, pero criticó que se anuncien este tipo de eventos “cuando podríamos estar cerca de una segunda ola de contagios” de la enfermedad.

“El alcalde no da los permisos, de eso se encarga el área de licencias, pero puedo decir que no podemos darnos el lujo de tener fiestas o convocatorias masivas, no podemos permitir eso en un distrito que ha sido tan golpeado por esta enfermedad”, sostuvo.

Vale recordar que la agrupación Armonía 10, a través de su página de Facebook, viene anunciando el concierto en el club Remanso. En la publicación aseguró que se cumplirán todos los protocolos de bioseguridad, como el ingreso de 600 personas al local y un máximo de seis asistentes por mesa. Precisó que no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, durante su presentación virtual ante el Congreso de la República el último martes, indicó que actualmente el país presenta un rebrote de contagios de coronavirus y que este podría ser el anuncio de una “segunda ola” de la pandemia.

