Un joven identificado como Luis Sartori denunció que el cuerpo de su tía, quien falleció el último martes en su vivienda, situada en el Callao, a causa del coronavirus (COVID-19), fue recogido después de 30 horas de su deceso por el personal de salud.

En comunicación con Canal N, el joven detalló que como familia cumplieron todos los mecanismos de seguridad para evitar cualquier contagio por COVID-19. Sin embargo, no encuentra explicación sobre cómo se produjo la infección, pues la primera persona en fallecer fue su tío y días después, la esposa de este último.

“Las únicas personas que han salido para los alimentos son mis primos, mis tíos no salieron y no entendemos cómo se contagiaron, eso quiere decir que por más que hagamos el proceso de desinfección no sirve o quizás lo hicimos mal”, declaró.

“Mi tío fue la primera víctima del COVID-19, manifestó unos síntomas al comienzo, llamamos en más de 3 oportunidades, pero nadie respondió, sus hijos los llevaron al hospital Negreiros, y se puso bien hasta el jueves. Al verlo en bueno estado, lo llevan al piso 3 y le dicen que se tiene que bañar, pero el tenía neumonía severa. El viernes nos llamaron para decir que había fallecido”, explicó.

Asimismo, detalló que en su inmueble vivían 11 personas, dos de ellos fallecieron y ahora solo hay 9 integrantes, de esta cifra, 8 personas están infectados con coronavirus. Enfatizó que el cuerpo de su tía fue levantado este miércoles en horas de la tarde.

“Padomi revisa a mi tía, pareja de la primera víctima y le dicen que estaba bien. Ellos dijeron que iban a venir a hacer la prueba rápida el lunes, pero no llegaron. Vinieron el martes y ese día mi tía ya había fallecido a las 6 a.m. Los policías vinieron a recoger el cuerpo, pero con unos guantes y una mascarilla que nos les daba la protección necesaria y me daba miedo que se contagien. Luego dijeron que el fiscal debía venir, pero es un error porque el Fiscalía no es quien debe recoger el cuerpo. A las 2 p.m. recién vinieron a levantar el cuerpo de mi tía”, comentó.

-Pilar Mazzetti se pronuncia-

Tras darse a conocer el caso, la presidenta de Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, reconoció que existe una deficiencia sobre el levantamiento de los cuerpos en las viviendas.

“Todos tenemos que lamentar la situación del recojo de cadáveres. Los sistemas de salud tienen poca experiencia de trabajo conjunto y el precio lo estamos pagando por la falta de conexión. Posteriormente viene todo el problema del recojo del cuerpo, que aún no está funcionando bien, hay mucha demora por parte de las diferentes entidades de recojo de cadáveres. Es muy duro todo esto”, sostuvo.

“Vamos a suponer si es persona muerta está tirada en plena vía pública, se tiene que determinar si es una muerte violenta o no, si no es por muerte violenta, entonces se pone como sospechoso con COVID-19”, resaltó.

Asimismo, recomendó que apenas una persona presenta un cuadro respiratorio, se tiene que comportar como un posible infectado por coronavirus y mantenerse aislado.

“Si tengo tos seca, malestar general, fiebre, entonces soy sospechosa, sin esperar a la prueba debo portarme como sospechosa, la prueba es auxiliar, si esperamos a tomar la pruebas, entonces perdemos tiempo. Debemos tomar las medidas de protección”, resaltó.