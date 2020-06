Agentes de la Policía Nacional y personal de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria realizaron una operación contra los vehículos utilizados por ambulantes para vender una ropa calzado y otros productos pese a la vigencia del estado de emergencia para frenar el avance por el coronavirus. Los autos y camionetas permanecían estacionados en plena vía pública y cuyas cabinas estaban repletas de mercadería.

Un informe del diario El Comercio reveló que una nueva red organizada a bordo de camionetas tomó las calles de esta zona de la capital. Imágenes de cámaras de seguridad captaron cómo estos vehículos son usados para que ambulantes vendan productos en plena cuarentena.

La operación se realizó en el jirón Luna Pizarro y se colocaron cepos para evitar la fuga de los conductores. De acuerdo con Canal N, se impuso una multa de S/330 a cerca de 25 choferes. Algunos vendedores ambulantes expresaron su malestar por el accionar del personal policial y municipal.

VIDEO RECOMENDADO

Sedapal se pronuncia tras cobros excesivos en recibos de agua

Sedapal se pronuncia tras cobros excesivos en recibos de agua

Este tipo de comercio informal es definida por los fiscalizadores como ‘camionetas ambulantes’, una modalidad que aprovecha el caos que generan los pequeños minoristas de venta al paso y que genera tráfico en más de ocho manzanas de La Victoria. Se trataría de vehículos de los mayoristas, de mayor poder adquisitivo, quienes no acatan la orden de inamovilidad social.

El alcalde George Forsyth aclaró que esto no es un problema distrital, porque el 90% de los comerciantes que llegan hasta la jurisdicción son de otro distrito. Aclaró que el control vehicular es una función de la policía nacional. “El serenazgo no puede detener a nadie. Nosotros no podemos intervenir un carro en la vía pública, a no ser que esté mal estacionado”, señaló para este diario.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el covid-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.