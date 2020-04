El presidente del Perú, Martín Vizcarra, dio a conocer más detalles sobre la situación de los peruanos que fueron repatriados tras quedar varados en el extranjero por el cierre de fronteras a causa del estado de emergencia dictado para evitar el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

El mandatario reveló que son 10 mil peruanos los que han vuelto al país desde que cerraron las fronteras, una de las medidas que se tomó para frenar la propagación del letal virus y evitar el ingreso de ‘casos importados’.

“Se ha logrado repatriar 10 mil compatriotas”, señaló Martín Vizcarra. “Peruanos y peruanas que estando lejos del país, tenían que regresar”.

“Lo hemos hecho a través de un procedimiento que no genere un riesgo en la salud del país. Así que han venido pero a cuarentena”, agregó Martín Vizcarra,quien recordó que los connacionales cumplen cuarentena “en ubicaciones que estén bajo control y mientras que no cumplan sus 15 días no podrán regresar a su domicilio”.

El mandatario precisó durante su habitual conferencia en Palacio de Gobierno que hasta el momento se registran en Perú 12.491 infectados por coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó por su parte la muerte de 274 personas en el país.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

