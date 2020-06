El presidente de la República, Martín Vizcarra, pidió este viernes a la ciudadanía a que sea responsable luego que el Ejecutivo autorizara el reinicio de operaciones de los centros comerciales en el país desde el lunes 22 de junio, en el marco de la Fase 2 de la reactivación económica ante el COVID-19.

En un pronunciamiento en el Hospital Militar Central, el jefe del Estado pidió que el público que acuda a estos centros comerciales cumpla con las mínimas disposiciones para evitar contagios del coronavirus, como son el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Asimismo, invocó a los dueños de las galerías y conglomerados a cumplir con los protocolos establecidos, entre los que figuran la disminución del aforo.

“Todos los que venden, los que compran, los proveedores tienen que cumplir el aforo menor a lo normal. Ahora estamos reduciendo a como máximo al 50%. Si antes en un centro comercial grande entraban mil ahora ingresarán 500 porque debemos garantizar que todas las personas cumplan el distanciamiento. Esa es la responsabilidad que toca a todos los peruanos y peruanas. Seamos responsables. Estamos abriendo actividades, pero confiando en la responsabilidad de los peruanos”, remarcó.

Asimismo, confirmó la supervisión respectiva por parte de las autoridades una vez que comiencen a operar los establecimientos comerciales. No obstante, insistió que el ciudadana es el principal actor para el cumplimiento del distanciamiento social. “¿Habrá supervisión?, sí, de los municipios del área que corresponda. Habrá supervisión del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, pero la supervisión más importante es la que usted va a realizar. Si alguien se acerca mucho debe decirle ‘señor, no se acerque'. Guarden la distancia social, es lo más importante. No tienen que esperar que vaya una autoridad para respetar las reglas básicas en la pandemia”, acotó.

El mandatario también indicó que el programa Arranca Perú permitirá el aumento de la inversión en todas las regiones del país. Reiteró que dicho programa generará un millón de puestos de trabajo adicionales a los contemplados en el presupuesto público para el año fiscal 2021.

Vizcarra realizó esta mañana una visita de inspección a la ampliación de la oferta hospitalaria y a la planta de oxígeno móvil del Hospital Militar Central situado, en el distrito de Jesús María. Asimismo, inauguró un laboratorio de procesamiento de pruebas moleculares en el citado nosocomio.

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión del estado de emergencia nacional hasta el día martes 30 de junio. Este rige en el país desde el pasado 16 de marzo. La medida implica el aislamiento y la inmovilización obligatoria a fin de prevenir la propagación del COVID-19.

Desde el 25 de mayo, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) va desde las 9 p.m. hasta las 4 a.m. en casi todo el país, a excepción de las regiones Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica, Piura y tres provincias de Áncash (Santa, Casma y Huarmey) donde será de 6 p.m. a 4 a.m.

No obstante, el Decreto Supremo Nº 110-2020-PCM, publicado el 18 de junio que dispone la ampliación de actividades económicas de la fase 2 señala que se hizo una modificación al Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual ordena que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios va desde 9 p.m. hasta las 4 a.m, en todo el país, sin excepción.

Entre las recientes medidas implementadas por el Gobierno y que rigen desde el lunes 25 de mayo, está que las personas pueden tramitar pases vehiculares distritales, que les permitirán utilizar sus vehículos particulares para el abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros en los distritos en donde residen.

De igual forma, desde el 25 de mayo nuevas actividades económicas han vuelto a operar, en lo que será el inicio de una nueva etapa de la reactivación productiva, entre ellas se encuentra el comercio electrónico y el servicio de peluquería a domicilio, entre varios otros servicios.

Otra de las medidas implementas es la salida de menores hasta los 14 años por el lapso de media hora y a 500 metros de distancia de sus hogares que comenzó a regir desde el lunes 18 de mayo. Respecto a esta medida, el Minsa actualizó la lista de distritos considerados de alto riesgo en los que no se recomienda a los padres de menores de 14 años realizar los paseos permitidos por el Gobierno.

A diferencia de la primera lista, la nueva solo excluye a Surquillo de los distritos con alto nivel de transmisión de COVID-19 en Lima Metropolitana. Los distritos capitalinos con alto riesgo son: San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel y Breña.

El 2 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó una directiva sanitaria que permite la reincorporación progresiva de la actividad física y de recreación en espacios públicos durante la cuarentena. También el Gobierno amplió la emergencia sanitaria en todo el país hasta el 7 de setiembre. La prórroga es por 90 días más a partir del 10 de junio y permite implementar acciones que se requieren para enfrentar la pandemia del COVID-19.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

