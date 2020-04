El presidente de la República, Martín Vizcarra, instó a la población a no salir de sus hogares durante el estado de emergencia nacional a fin de frenar la propagación del coronavirus (COVID-19), salvo que se trate de una emergencia, como comprar alimentos o por temas de salud.

En videoconferencia de prensa, el mandatario indicó que si queremos tener éxito en la reducción de contagios por COVID-19, es importante cumplir las medidas dispuestas por el Gobierno.

“Solo en caso de emergencia o urgencia salgan de sus viviendas. Por ejemplo, si se quedan sin alimentos y tienen que ir al mercado salgan, pero si tienen alimentos que alcanzan para 3 o 4 días, eso no es una emergencia”, detalló.

Asimismo, indicó “que el secreto para vencer este virus es no movilizarse”. “Si no nos movilizamos no nos van a contagiar. Si podemos quedarnos en casa y superar esta pequeña necesidad sin salir, hagámoslo. Este esfuerzo es sumamente importante para llegar al 26 abril”, aseguró.

Esta tarde, el presidente Martín Vizcarra anunció que el estado de emergencia nacional se extenderá por dos semanas más, hasta el 26 de abril, fecha hasta la cual seguirán las disposiciones de aislamiento e inmovilización obligatoria en todo el país.

El horario de inmovilización social obligatoria rige desde las 6 p.m. hasta las 5 a.m. a nivel nacional, con excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde será de 4 p.m. a 5 a.m.

El Gobierno también estableció los días de salida diferenciados para hombres y mujeres en el país. Los lunes, miércoles y viernes solo podrán transitar varones; y los martes, jueves y sábados, las mujeres. El domingo la inmovilización social obligatoria será para todos los ciudadanos durante todo el día. Este Jueves y Viernes Santo está prohibido el tránsito.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

