El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que las medidas implementadas actualmente por el Gobierno para frenar el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país, continuarán aunque se levante la cuarentena que está prevista hasta el próximo domingo 24 de mayo, fecha en la que se termina el estado de emergencia.

“Hay una serie de medidas que van a continuar. Por ejemplo, las reuniones con aglomeraciones no podrán darse. No pueden haber clases en colegios, en universidades. No pueden funcionar restaurantes con atención al público. Los locales nocturnos, los cines, todo lo que sea aglomeración de personas no va a funcionar definitivamente por varios meses”, sostuvo en declaraciones a la prensa desde la región Tacna.

Asimismo, indicó que el horario de aislamiento social obligatorio que rige actualmente entre las 8 p.m. y las 4 a.m. en el país, a excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto que va de 4 p.m. a 4 a.m, se mantendrá.

“Incluso las restricciones para la circulación en las noches también van a continuar porque es ahí donde no se puede controlar”, aseveró.

“Este virus, esta pandemia está cambiando la situación, las costumbres, la vida de todos. Así que tenemos que cambiar, decir que el 24 regresamos a la normalidad, no. Hasta que no se derrote completamente (este virus) vamos a tener que seguir cambiando”, afirmó.

El presidente Martín Vizcarra, junto al ministro de Salud, Víctor Zamora, llegó a Tacna este sábado para realizar la entrega de equipos de protección personal, pruebas rápidas y ventiladores mecánicos en favor de los médicos que están trabajando en la primera línea contra la pandemia de coronavirus en esta región al sur del país.

El presidente @MartinVizcarraC llegó junto al ministro @victorzamora a Tacna para evaluar la situación de la pandemia y fortalecer la respuesta y oferta de los servicios de salud. Además, se hará entrega de equipos de protección personal, pruebas rápidas y ventiladores mecánicos. pic.twitter.com/pWeX4yqsf0 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 16, 2020

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

