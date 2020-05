La jefa del Comando de Operaciones COVID-19, Pilar Mazzetti, indicó que “se ve que hay una tendencia” a que el Perú se encuentre en la etapa de aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus (COVID-19), tal como lo señaló el presidente Martín Vizcarra el último miércoles.

“Se ve que hay una tendencia, en general, en nuestro país a que realmente estemos en la parte donde realmente se aplana la curva. Ustedes saben que vivimos con promedios, y esto se ve particularmente cuando hablamos de la cantidad de personas que salen positivas cuando tomamos la muestra y cada cuánto tiempo va eso doblando o triplicándose. El hecho real es que estamos en esta tendencia por una serie de escuelas de bioestadística y de epidemiología”, señaló Mazzetti en conferencia de prensa.

No obstante, aclaró que ese aplanamiento de la curva no significa que no habrá más contagios, ya que remarcó que los pacientes que entren en un estado crítico en los próximos días son los que se infectaron del COVID-19 hace un mes.

“Eso no significa que no vamos a seguir teniendo pacientes, porque si yo me infecto en este momento, me enfermo a los 15 días y, si me voy a poner grave, eso va a ocurrir en los siguientes 15 días. Entonces, la mortalidad que yo veo en este momento corresponde a lo que ocurrió un mes antes”, agregó Mazzetti.

Incluso, no descartó que, si bien el Perú se puede encontrar en la cima respecto a los contagios de coronavirus, pueda ocurrir un repunte como en Chile.

“Estamos en la cima, puede mantenerse, puede disminuir rápidamente, puede tener fluctuaciones. De todo lo que hemos podido revisar en el comando con los grupos de expertos, a todos nos impresiona que estemos en la cima. Una pandemia es cambiante, es heterogénea, eso también significa que algo pasa en nuestro país, y las cifras pueden cambiar de un día para otro, como ya les ha pasado en Chile”, señaló Mazzetti.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó, este jueves 14 de mayo, que se elevó a 80.604 el número de casos por coronavirus (COVID-19) en el país. Se trata de 4.298 nuevos casos respecto a la cifra del miércoles.

Hasta este jueves, se tienen 6.941 pacientes hospitalizados por COVID-19, de los cuales 842 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. Unas 2.267 personas fallecieron.