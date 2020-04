La Municipalidad de Lima informó que los servicios del Metropolitano y Corredores Complementarios funcionarán de manera regular por Semana Santa. De esta manera, los usuarios que tengan la necesidad de desplazarse este jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril, durante la inmovilización social decretado para frenar el avance del coronavirus, podrán hacerlo en los horarios establecidos.

A través de un comunicado, la comuna metropolitana detalló que el horario de ambos servicios de transporte será el siguiente:

• Los días 9, 10 y 12 de abril solo funcionarán los servicios regulares A, B y C, de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en sus recorridos habituales.

• El 11 de abril operarán los servicios regulares A, B, y C, de 5:30 a.m. a 6 p.m., y el servicio Expreso 4, de 6 a.m. a 6 p.m.

• En el caso de los corredores complementarios, el horario del 9, 10 y 12 de abril será de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. El sábado 11 funcionarán de 5:30 a.m. a 6 p.m.

La Municipalidad de Lima instó a no salir de casa a menos que sea necesario y recordó a los usuarios que es obligatorio el uso de mascarillas; asimismo, deben mantener la distancia mínima de un metro al abordar los buses y no hacer uso de los asientos de la primera fila.

