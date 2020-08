El decano del Colegio Médico del Perú , Miguel Palacios, pidió al próximo Presidente de Consejo de Ministros ( PCM ) que escuche a la institución que representa y que tenga la capacidad de diálogo para tratar la crisis sanitaria que afrontar el país debido al COVID-19 .

“Ya lo hemos dicho, cualquiera que ocupe el cargo debe escucharnos, tener capacidad del diálogo, nosotros como Colegio Médico estamos para proponer”, declaró Palacios en diálogo con RPP.

Sobre el saliente jefe de Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, a quien el Congreso de la República no le otorgó su voto de confianza, el decano del CMP detalló que durante su mensaje ante el Parlamento, no habló sobre las estrategias para combatir los casos de contagios y muertes por COVID-19. “Para nosotros, el mensaje no contenía la estrategia que estábamos esperando, nosotros sí tenemos esas estrategias. En principio debe reconocer que estamos en una situación muy delicada, que preocupa, pero que hay optimismo, esperanza”, dijo Palacios Celi.

Entre las estrategias que plantea el gremio destacan cercar las zonas donde hay más contagios por COVID-19, incrementar la producción de oxígeno medicinal y mejorar el nivel de los recursos humanos, es decir, del personal médico.

“A nivel comunitario, identificar las áreas que tienen altas tasas de contagios y esas áreas hay que focalizarlas, cercarlas (se llama cerco epidemiológico). Una vez que están cercadas, casa por casa en esas áreas, diagnóstico precoz, tratamiento, aislamiento del caso y ayuda del gobierno a esa familia que guardará la cuarentena. A nivel hospitalaria, masificar la producción de oxigeno medicinal, falta de medicamentos para entubar a pacientes en cama UCI, hay que resolverlo”, precisó.

Al ser consultado sobre la eventual designación del ministro de Defensa, Walter Martos, como titular del Consejo de Ministros, Palacios detalló que el gremio médico ha tenido un acercamiento con él durante esta pandemia. “(Walter Martos) No es un político, es un militar, nosotros sí hemos tenido un acercamiento con él en esta pandemia, a nosotros nos parece que conoce y si nos escucha, acertaría en el sentido que nosotros estamos buscando poder explicar nuestro plan”, apuntó.