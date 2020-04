Mediante el Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM, el Gobierno estableció que los días lunes, miércoles y viernes únicamente podrán transitar personas del sexo masculino, mientras que los martes, jueves y sábados las personas del sexo femenino. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria será para todos los ciudadanos en el territorio nacional.

Ante esta disposición, el ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que hoy viernes, día en que solo pueden salir los hombres, se detuvo a más de 100 mujeres en varios distritos de Lima.

“Hoy han salido muchas mujeres que no tenían conocimiento de la medida. Se ha detenido un poco más de un centenar en Lima. Básicamente son mujeres que han asistido a los mercados de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, entre otros distritos”, indicó para RPP.

Por otro lado, enfatizó que la ciudadanía está tomando conciencia de las medidas dadas por el Gobierno.

“En Piura hay un cambio de actitud en cuanto a la población, falta un poco en La Libertad, pero día a día la gente esta quedándose en su casa para preservar la vida de ellos mismos y de los más frágiles”, sentenció.

Domingo no sale nadie

Respecto a los domingo, Walter Martos precisó que ese día no saldrá ninguna persona, excepto los que tienen permiso para movilizarse. En caso haya una emergencia, el ciudadano debe portar una prenda blanca.

“Se ha activado un protocolo. Si hay alguna emergencia la persona debe portar una prenda blanca, las fuerzas del orden lo entenderán. Si hay un vehículo que está transportando a alguien de emergencia, las luces deben estar intermitentes y conducir a una baja velocidad como señal que es una emergencia”, acotó.

“Las personas deben entender que esta pandemia no va acabar hasta que no se acabe a nivel mundial. Mientras haya un infectado en cualquier país, nuevamente se puede dar el brote. Esto quiere decir que esto no va a parar hasta que encontremos la vacuna”, finalizó.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

