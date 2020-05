El ministro de Defensa, Walter Martos, comentó que la salida de los menores a las calles dependerá del criterio de los padres de familia. A ellos les pidió no sacar a los menores si viven en una zona con altos niveles de contagio por el nuevo coronavirus (COVID-19).

En declaraciones a 'TV Perú', el titular de Defensa manifestó que los padres deben asumir su responsabilidad en este tema.

“El padre es una persona madura. Si sabes que es una zona infectada cómo vas a sacar a los niños. El Gobierno da las normas y el criterio de los padres es muy importante. Si la zona está infectada, así el Gobierno no me lo permita no lo tengo que sacar”, aseveró.

Agregó que si bien los padres que saquen a sus hijos en zonas de alto riesgo no serán sancionados, los agentes del orden les alertarán sobre el peligro al que están expuestos.

"Cada padre debe asumir esta responsabilidad. Si los vemos en la calle, nosotros le vamos a hacer recordar que es una zona infectada y que lo mejor es que no saque a su hijo", aseveró.

El Ministerio de Salud (Minsa) difundió hoy una relación de distritos y regiones donde recomienda que los niños aún no salgan a dar el paseo diario dispuesto por el Gobierno, dado que son zonas con alto riesgo de transmisión por coronavirus.

La lista se encuentra dentro de la Alerta Sanitaria Nº 17-2020 del Ministerio de Salud, la cual busca reducir el riesgo de transmisión comunitaria del COVID-19 en niños, niñas y adolescentes menores de 14 años.

Los distritos de Lima con alto riesgo son: San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel, Breña y Surquillo.

Mientras que las regiones consideradas con alto riesgo de transmisión por COVID-19 son: Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, así como todas sus provincias y distritos.

Reapertura de los mercados de frutas

Sobre los mercados minorista y mayorista de frutas de La Victoria, Martos dijo que hay una serie de protocolos que los gerentes y comerciantes de los centros de abastos deben cumplir hoy para que se proceda mañana a reabrirlos.

“Si no terminan hoy no se reabrirá mañana, se abrirá el miércoles. Eso lo decidirá el alcalde al mediodía con los dirigentes, en base a los avances que se tengan de los trabajos que se van a realizar”, aseveró.

Dijo que quedan por culminar los trabajos de limpieza, señalización, puntos de agua, elaboración del protocolo del flujo de personas, entre otros.

¿Cómo evitar la propagación del coronavirus?

Para reducir la probabilidad de contagio existen varias maneras. Las principales son:

· Lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos y usar alcohol o gel desinfectante.

· Mantenerse a una distancia mínima de 1 metro de cualquier persona.

· Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, debido a que las manos al palpar muchos objetos y superficies pueden recoger el virus.

· Mantener una buena higiene respiratoria: si tose o estornuda deberá cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel, que deberá desecharse de inmediato.

· Permanecer en casa si no se encuentra bien. En caso tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y siga las instrucciones que le de personal de salud.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

