El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que si bien el Poder Ejecutivo está impedido de “obligar a un gobernador regional a hacer una gestión” determinada, la situación de crisis sanitaria debido al coronavirus (COVID-19) impide que existan “los tiempos para un espacio de diálogo” con dichas autoridades.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno Regional de Arequipa autorizó que sea un oficial del Ejército Peruano quien esté a cargo del comando COVID-19 en dicha jurisdicción.

“El ministro de Salud no puede obligar a ningún gobernador regional y a ningún director regional de salud a hacer gestión de una manera o de otra. Nosotros negociamos, nos ponemos de acuerdo, sin embargo, esos tiempos ya no nos dan. En esta pandemia, nosotros tenemos que tomar decisiones rápidas”, sostuvo en una entrevista con “Día D”.

“El gobernador tiene que estar de acuerdo y cuando lo esté firma un acuerdo constituyendo ese equipo. [...] En Piura lo dirige un médico, en Loreto también, en Arequipa hicimos la propuesta de que fuese un oficial del Ejército Peruano y fue aceptado y la resolución así lo estipula”, señaló.

Las declaraciones del ministro se producen a propósito de un comunicado suscrito por los gobernadores regionales del sur Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno emitido el sábado.

En este solicitan a Vizcarra “que se evite declaraciones que parecen imposiciones ante los gobernadores regionales, electos democráticamente, como es el caso de la médica Pilar Mazzetti Soler, en el proceso de designación de altos mandos militares como presidentes de los Comandos COVID-19”.

No descarta que avión presidencial recoja pruebas

En otro momento, Zamora se refirió a la problemática que existe para traer desde China las pruebas rápidas, equipos de protección y respiradores mecánicos que ha comprado el Perú. Aseveró que no se ha descartado hacer uso del avión presidencial para recoger el material retenido en el país asiático.

“Las indicaciones del presidente han sido claras, no cerrar ninguna puerta. No sé si vamos a mandar el avión presidencial a China, pero no está descartada ninguna opción [...] Tenemos 20 mil pruebas moleculares retenidas en Brasil, respiradores en China, equipos de protección también allá. En la situación actual todo está cambiando y existen regulaciones que se producen sobre la marcha”, manifestó.

“Depende de los contratos [que lleguen], por ejemplo, del millón de pruebas rápidas ya recibimos 300 mil, debimos haber recibido medio millón la semana pasada, pero han cambiado la regulación y estamos esperando que esto llegue la próxima semana sin falta”, remarcó.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

