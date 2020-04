El gobierno del presidente Martín Vizcarra modificó el horario de la inmovilización social obligatoria durante el Estado de Emergencia Nacional decretado para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) en el país.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, la inmovilización social obligatoria (toque de queda) de todas las personas en sus domicilios será, a partir del lunes 13 de abril, desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional.

La excepción es en las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde la inmovilización social regirá desde las 4 p.m. hasta las 4 a.m.

El día domingo la inmovilización social obligatoria es para todos los ciudadanos en el territorio nacional durante todo el día.

Esta nueva norma también cancela los días de salidas diferenciadas para hombres y mujeres, y reitera que es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.

Igualmente, se oficializa la prórroga del Estado de Emergencia Nacional por el término de 14 días calendario, a partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril del 2020, tal como lo había sido anunciado el presidente Martín Vizcarra hace unos días.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla.

La OMS recomienda evitar su uso, debido a que, en esta pandemia, estos implementos pueden escasear. Ahora, recuerde que, si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

