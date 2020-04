El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, informó que el transporte público para este jueves 9 y viernes 10 de abril, días de inmovilización total por el coronavirus (COVID-19), está totalmente garantizado para las personas que necesitan a salir de casa a trabajar.

En esa línea, el titular del MTC detalló que este jueves y viernes Santo el horario de atención de la Línea 1 será de 5:30 a.m. a 9 a.m. No obstante, recordó que esos días solo podrán salir aquellas personas vinculadas a los sectores de salud, medios de comunicación, miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional del Perú, integrantes del Cuerpo de Bomberos, entre otros.

De igual forma, invocó a la ciudadanía a respetar la inmovilización social total que el Ejecutivo decretó, en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el último lunes.

Martín Vizcarra anunció el 15 de marzo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por un periodo de 15 días en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la propagación del brote de coronavirus.

La medida fue seguida por otras disposiciones obligatorias que implicaron el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. Esta medida entró en vigencia desde las 23:59 horas del lunes 16 de marzo.

Posteriormente, el Gobierno decidió prorrogar el estado de emergencia por 13 días más, con fecha de inicio el pasado 31 de marzo.

Igualmente, el horario de inmovilización social obligatoria rige desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. a nivel nacional, con excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde será de 4:00 p.m. a 5:00 a.m.}

