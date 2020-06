El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que propondrá la creación de un grupo multisectorial que debate acciones de la reactivación de la economía en el marco de la lucha contra el coronavirus (COVID-19), para que se reabran más establecimientos comerciales que cumplan con los protocolos de seguridad. Esto, para disminuir la presencia de ambulantes ante el elevado número de vendedores informales que ocupan calles y paraderos del Cercado de Lima y La Victoria.

El burgomaestre, en declaraciones a América Noticias, reiteró que los comerciantes informales que han ocupado la avenida Grau y zonas aledañas podrán ser trasladados de manera temporal a un espacio habilitado en el parque La Alameda en las Las Malvinas y al club zonal Cahuide, ubicado en Ate, pese a las protestas que rechazan esta iniciativa.

"Sé que existen personas que esto no puede gustarle o no considerarlo justo, pero debemos abrir camino e ir ordenando la calle y colaborando con aquellos que no han podido reactivarse a sus actividades. Lo que tenemos que hacer es realizar propuestas dentro de la comisión técnica para que algunas actividades que se veían probablemente lejanas a la fase 3 o 4. Claro, si es que hay los protocolos de seguridad y hay los elementos donde se pueda demostrar de que ya están aptos para comenzar a trabajar creo que son propuestas que pueden comenzar a revisarse y eventualmente ponerse en marcha”, explicó.

Al ser consultado dónde presentaría la iniciativa indicó que es integrante de la comisión de reactivación de la economía.

“En la medida que existan los protocolos de seguridad que haya un compromiso muy serio creo que son propuestas que se pueden hacer. Voy hacer las propuestas al interior de esta comisión”, remarcó.

El pasado 4 de junio, la ministra de la Producción (Produce), Rocío Barrios, informó que los conglomerados comerciales, como Gamarra, Mesa Redonda, Polvos Azules o Las Malvinas, reanudarán operaciones en la Fase 2 de la reactivación económica. En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la titular del sector especificó que atenderán por ahora a través del comercio electrónico.

El último miércoles, vecinos de Ate y los comerciantes de Las Malvinas se opusieron al traslado de los ambulantes del Cercado de Lima, al parque Cahuide (Ate) y a la alameda ubicada en las primeras cuadras de la avenida Argentina. Los residentes que viven en los alrededores del parque protestaron para rechazar la iniciativa del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que apunta a evitar las aglomeraciones que se registran por el comercio ambulatorio y así mitigar la propagación del coronavirus.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

