La Contraloría General de la República sostuvo este martes que, al igual que la población del país, se mantienen preocupados por la demora en el proceso de la adquisición de vacunas contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

En un comunicado, la entidad reiteró a las autoridades del Ejecutivo su apoyo con la realización del control concurrente al proceso de compra de vacunas contra el COVID-19 y así contribuir a que las medidas adoptadas por el Gobierno tengan éxito, señaló el contralor Nelson Shack.

El máximo ente del control recordó que hace tres meses, cuando apenas se emitieron los dispositivos que autorizaron la compra de las vacunas, ofreció el apoyo a los entonces representantes del Gobierno, ya que la disponibilidad de las dosis es algo prioritario en medio de la pandemia.

“Al igual que todos los peruanos, estamos sumamente preocupados por la disponibilidad real y oportuna de las vacunas. Todos los funcionarios públicos debemos ser conscientes de que lo más importante es salvar la vida de la gente y tenemos que hacer todo lo necesario para lograr ese cometido”, indica el pronunciamiento.

No obstante, la Contraloría manifestó que la adquisición de vacunas contra el coronavirus es muy complejo y en su momento se emitieron dispositivos específicos orientados a levantar observaciones legales, ya que la normatividad de contrataciones no estaba diseñada para comprar, en el marco de una emergencia, una vacuna que no existía en su momento.

Shack Yalta aclaró que la principal preocupación de la Contraloría es conocer cómo se va a desplegar los procedimientos logísticos (cadena de frío, criterios de distribución, entre otros) para proceder con la adquisición de las vacunas.

“Varios informes de control han reiterado las precariedades de los sistemas de cadena de frio actualmente existentes en distintos hospitales”, acotó, aunque recordó que en diciembre se publicó el Decreto de Urgencia 131-2020 que otorga recursos a la adquisición de cadena de frío para fortalecer los puntos de almacenamiento y conservación de la vacuna.

En esa línea, el titular de la Contraloría reiteró que el control concurrente es una modalidad de control que ayuda a detectar situaciones de riesgo para evitar perjuicios económicos futuros y graves afectaciones a los servicios públicos. Señaló que esta información fue expuesta en las recientes reuniones sostenidas con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez y la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, y se reiterará en próximas reuniones con el Ministerio de Salud (Minsa).

Shack agregó que para el próximo año se tiene previsto realizar servicios de control posterior para determinar si hay responsabilidades en la demora de la compra de la vacuna contra el COVID-19.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Mazzetti sobre vacuna COVID-19 con Pfizer: “No hemos roto relaciones” | VIDEO