Gran cantidad de padres de familia denunciaron esta noche que más de 900 alumnos de la escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú (PNP), situada en el distrito de Puente Piedra, fueron contagiados con el nuevo coronavirus (COVID-19).

A través de Latina, los padres pidieron una explicación al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Max Iglesias, sobre la situación de sus hijos, debido a que desde hace 2 meses no saben nada de ellos.

“El general recién ha entrado, y desde que ha asumido el cargo está pidiendo que se haga la prueba a nuestros hijos. Esperemos que mañana nos brinden alguna información ya que desde hace dos meses ellos no salen. A mi hijo le dijeron que hoy le iban a hacer la prueba a todos, espero que me diga algo porque quiero saber cómo está. Entre alumnos y cadetes son como casi 6 mil y dicen que el 80% está infectado. Por eso queremos saber si están todo juntos o cómo”, declaró un padre de familia en diálogo con el citado medio.

De acuerdo con el citado medio, hoy se realizó 1.300 pruebas a los alumnos de esta escuela de Policías, de las cuales 950 resultaron positivos. Por ello, los padres de familia expresaron su malestar y exigieron una respuesta sobre la situación de estos jóvenes.

“Pedimos al general que nos brinde alguna información sobre nuestros hijos. Yo recién me he podido comunicar con mi hijo y me dijo que el viernes le realizarán la prueba. Yo vengo de San Juan de Lurigancho porque no sabía la situación de él”, sostuvo otro padre de familia.

Esta mañana, el comandante general de la PNP, general Max Iglesias, informó que hasta el momento 24 agentes han fallecido, mientras que más de 2,000 están contagiados por coronavirus.

