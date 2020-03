Decenas de personas permanecían en la estación naranjal del Metropolitano, situado en el distrito de Independencia, a las 6:00 p.m. pese al inicio de la inmovilización social obligatorio, que se adelantó dos horas desde este martes, y que va hasta las 5:00 a.m.

Tal como se aprecia en esta galería, largas filas de personas seguían esperando la llegada de los alimentadores del servicio del Metropolitano para dirigirse a sus viviendas.

Algunos de ellos expresaron sus inquietudes, debido a que temen quedarse varados y no encontrar otro vehículo para llegar a sus hogares.

“He caminado, he salido de mi trabajo 20 minutos antes de las 5:00 p.m. Yo me tengo que ir hasta Comas, no sé cómo voy a hacer”, indicó una persona que se dirigía a la estación Naranjal para tomar uno de los alimentadores.

Desde hoy, el horario de inmovilización social obligatoria rige desde las 6 p.m. hasta las 5 a.m. a nivel nacional, con excepción de las regiones Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto donde será de 4 p.m. a 5 a.m. El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Martín Vizcarra, el pasado lunes, en el decimoquinto día del estado de emergencia nacional.

