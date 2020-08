La actual ministra de Salud, Pilar Mazzetti, declaró esta noche que sería apropiado reducir el aforo de los restaurantes para evitar posibles contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

La titular del Minsa resaltó que solo debería haber atención en la parte externa de los restaurantes con un aforo de 20% y en la parte interna no deberían ingresar las personas por medida de seguridad.

“Los restaurantes me temo que la atención debería ser en lugares externos, me preguntaría aquí que cuántos a comer se preocupan de no hablar, porque acá todos comemos sin mascarillas... Por ahora, cuando uno está comiendo, no se debe hablar (para evitar contagios)”, declaró en diálogo con Canal N.

“El delivery está bien difundido. Yo pienso que sí se debe reducir el aforo de los restaurantes, en la parte externa un 20 %, en la parte interna no (debería haber atención), yo no iría a restaurantes con parte interna”, agregó.

Sobre los viajes interprovinciales, la ministra sostuvo que si tuviera la oportunidad lo limitaría, debido a que el desplazamiento contribuye a que más personas puedan contagiarse del COVID-19.

“Yo creo que los viajes interprovinciales son de alto riesgo y perdón por las personas. Yo, si tuviera la oportunidad de opinar en el Consejo de Ministros, sí limitaría los desplazamientos interprovinciales”, comentó.

Sobre los vuelos nacionales e internacionales, Mazzetti sostuvo lo siguiente: “Lo viajes internacionales, por el tiempo que toman, debe estar limitado. Sobre los viajes nacionales creo que se tiene que ver de dónde vienen los aviones porque ahorita hay cosas heterogéneas, ya que hay situaciones donde todo está delicado (respecto a los contagios)”, enfatizó.