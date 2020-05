El presidente Martín Vizcarra envió este martes un saludo por el Día Internacional de la Enfermería, principalmente. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario les brindó su reconocimiento a los profesionales de la salud de esta rama de la medicina que luchan en el marco del estado de emergencia decretado para frenar el nuevo coronavirus en el país.

“Saludo a todas las enfermeras y enfermeros del país en su día, en reconocimiento a su labor que, hoy más que nunca, valoramos y agradecemos. Gracias a su ejemplo de fuerza, valentía, dedicación y amor que demuestran al servicio de todos los peruanos y peruanas”, escribió en el Twitter.

El mensaje enviado por Martín Vizcarra está acompañado de una imagen en la que aparecen tres enfermeras en actividad.

El pasado 6 de mayo, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, detalló que a la fecha hay 1.278 enfermeras con COVID-19, de este grupo siete se encuentra en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Hay 572 enfermeras de Lima y a nivel nacional ya son 1.278. Si no hay equipo de protección personal, nos estamos exponiendo… No debemos aceptar servicios no personales, le pedimos al presidente que elimine, que prohíba la contratación de servicio no personales, no puede ser sin seguro”, detalló.

“Tenemos 7 colegas en UCI, aproximadamente 32 colegas hospitalizadas, 2 han fallecidos, una estudiante de enfermería ha fallecido. Son más de 12 técnicos de enfermería, que son parte de nuestro equipo han fallecido”, agregó.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que a la fecha se elevó a 68.822 el número de casos por COVID-19 en el país. Mientras se reportan 1.961 fallecidos a causa de esta enfermedad.

