La Gerencia de la Red Prestacional Sabogal de EsSalud desmintió la información de un video que circula en redes sociales, en el cual se aprecia a un médico del mencionado nosocomio indicando que sus colegas no cuentan con insumos de protección para atender a pacientes con coronavirus (COVID-19).

"Yo me he puesto la ropa especial para entubar a un paciente COVID-19 y esta chaqueta que traigo puesta terminó mojada. No sé cómo se podrá aguantar 12 horas o 24 horas con ese traje, es inhumano. Ahorita no tenemos ropa, no hay respiradores, tenemos dos respiradores malogrados desde el año pasado. Adentro es terrible, no hay máscaras, no hay lentes, no hay personal, quizás todo este personal se va a cuarentena, entonces quién va asumir UCI”, se escucha decir a un médico, aparentemente del Hospital Sabogal.

Mediante un comunicado, la Red Prestacional Sabogal rechazó lo expresado en dicha grabación.

“La Red cuenta con un stock adecuado de insumos de protección para el personal asistencial y administrativo. Este tipo de acciones malintencionadas desinforman y no contribuyen a la salud mental de los trabajadores y de la población general”, indicó.

“La institución ha definido los lineamientos de abordaje de esta emergencia sanitaria sobre la base de la normativa del Ministerio de Salud (Minsa). Informamos que se continuará dotando con los insumos de protección a todo el personal asistencial, como se les ha suministrado y garantizado”, finalizó el comunicado.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para la COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

