El presidente de la República, Martín Vizcarra, detalló que se han detectado 1,700 casos positivos de coronavirus (COVID-19) por día en la última semana, durante el estado de emergencia sanitaria.

El mandatario señaló que en toda la última semana se han registrado 11,889 casos positivos en total. Comentó que todas esas personas habrían sido contagiadas hace dos semanas, en pleno estado de emergencia, por no haber respetado las normas de distanciamiento social.

“Hemos detectado un promedio de casi 1.700 casos positivos diarios en la última semana. 11.889 en total. Esto nos deja una reflección de que estas personas han contraído el virus no en la última semana, sino hace una o dos, en pleno estado de emergencia, seguramente porque no respetaron la distancia social de 1 metro o quizás porque no pensaban en la gravedad y fueron a alguna reunión”, aseveró.

De otro lado, comentó que se han muestreado en total a 232,747 personas y recordó que el domingo pasado reportó 143,745. “Es decir, en 7 días hemos aumentado casi 89 mil personas muestreadas”, dijo.

“¿Recuerdan que casi en mes y medio habíamos muestreado a 20 mil personas? Ahora en una semana hemos muestreado en el país a 89 mil. Es decir, unas 12,714 personas han sido muestreadas por día en la última semana. Dijimos con el Ministerio de Salud que esa era la meta, que teníamos que tener 12 mil muestras por día para estudiar la evolución del contagio”, agregó.

Indicó que en la próxima semana llegarán al Perú más de 1 millón de pruebas adicionales: 800 mil pruebas rápidas y 350 mil moleculares.

