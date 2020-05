Tras haber estado 20 días en estado crítico debido al COVID-19, Julián Vela Janampa, un taxista de 52 años, venció la enfermedad y fue dado de alta del Hospital José Agurto Tello, situado en Chosica, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El doctor Eisel Pinado Michue, jefe del Departamento de Medicina del mencionado nosocomio, detalló que el paciente ingresó el 7 de mayo al área de observación, presentando fiebre, falta de aire, tos y pérdida del sentido del gusto.

“En el examen clínico, se confirmó que tenía fiebre y neumonía, por lo que se le proporcionó oxígeno a través de una cánula binasal. De acuerdo con el resultado de la prueba molecular corroboramos que era paciente positivo con COVID-19”, indicó Pinado Michue.

El médico sostuvo que la evolución del paciente no resultaba favorable. Por ello, fue necesario colocarle una máscara de1 con alto flujo de aire.

“Por su delicado estado de salud, ingresó el 19 de mayo a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue tratado con antibióticos de alto espectro, manteniendo la oxigenoterapia. Felizmente, respondió bien al tratamiento, luego de tres días nuevamente regresó al área de observación y ahora se va a casa”, añadió.

En tanto, Julián no sabe con exactitud en qué momento se contagió del virus, si fue mientras daba servicio de taxi o en el mercado, pero luego de librar esta batalla, agradeció a Dios y al personal médico del Hospital José Agurto Tello.

“La atención y el cariño que me brindaron los profesionales me mantuvo con esperanzas para salir vencedor en esta lucha. Recomiendo a las personas no salir de su casa porque hay muchos que tienen esta enfermedad, pero no presentan síntomas y contagian sin saberlo”, finalizó.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es el COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

