El gobierno del presidente Martín Vizcarra dispuso la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia decretado para frenar el avance del coronavirus (COVID-19). También hubo un cambio en el horario de la inmovilización social obligatoria de lunes a viernes.

El Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, que modifica algunos artículos de la norma que estableció el Estado de Emergencia Nacional, precisa que “para la adquisición de víveres, productos farmacéuticos y trámites financieros, solo está permitido el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado”.

“Se entiende que se encuentran dentro del permiso dispuesto en el párrafo precedente, a aquellas personas que deban circular para el cobro de cualquiera de los beneficios pecuniarios otorgados por el Gobierno en el marco de la Emergencia Nacional, así como para el cobro de pensiones en las entidades bancarias", añade la norma.

El decreto, publicado este Viernes Santo en el diario oficial El Peruano, ya no menciona que habrá días de salida diferenciados para hombres y mujeres, pero se ratifica que los domingos la inmovilización social obligatoria será durante todo el día.

Igualmente, reitera que es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público.

Cambios en la inmovilización obligatoria

El nuevo Decreto Supremo también dispone que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.

El mismo decreto oficializa la prórroga del Estado de Emergencia Nacional hasta el 26 de abril del 2020, tal como lo anunció días atrás el presidente Martín Vizcarra.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

¿Debo usar mascarilla para protegerme del coronavirus?

Si no tiene síntomas respiratorios característicos del COVID-19 (tos) ni debe cuidar de alguien que esté infectado, no es necesario llevar una mascarilla.

La OMS recomienda evitar su uso, debido a que, en esta pandemia, estos implementos pueden escasear. Ahora, recuerde que, si usa uno, este es desechable; es decir, solo se puede utilizar una vez.

