El último jueves 6 de agosto, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comenzó la fase informativa y de señalética para lo que será el p lan piloto del carril bidireccional del Corredor Azul que, inicialmente, abarcará un tramo desde Paseo Colón hasta el cruce de la avenida Arequipa con el jirón Emilio Fernández. Sin embargo, este proyecto genera muchas dudas, principalmente, entre los candidatos a las alcaldías distritales de las comunas que se verán impactadas por esta obra que, al menos en el papel, tiene la intención de garantizar un transporte rápido.

¿Qué pasó con el plan piloto del carril bidireccional del Corredor Azul?

La idea inicial era que, desde dicha fecha, arrancara el plan piloto de 1.5 kilómetros de carril exclusivo en el sentido de Miraflores hacia el Centro de Lima , con desvíos hacia la avenida Petit Thouars, mientras que se mantendría intacto el sentido de Lima Centro hasta parque Kennedy.

Los expertos han coincidido en que el carril bidireccional del Corredor Azul, con el tiempo, debería aplicarse en toda la avenida Arequipa, en el sentido antes mencionado. Señalan que la medida podría ser positiva, pero que su éxito dependerá de una adecuada señalización y semaforización, así como del establecimiento de paraderos. Además, advierten desafíos como la demanda de taxis colectivos y la posible tugurización de las vías alternas.

De momento, el plan piloto del carril bidireccional del Corredor Azul que implementará ATU se encuentra en etapa informativa y de señalización. (Foto: ATU)

Sin embargo, más allá de las consideraciones técnicas como de los beneficios de la vía exclusiva, lo cierto es que un grupo no menor de la población de distritos como Lima Cercado, Jesús María, San Isidro, Lince y Miraflores , han mostrado gran preocupación sobre este proyecto que modificará los hábitos y costumbres de los usuarios.

En ese sentido, los candidatos a las alcaldías de estas comunas no son ajenos a esta preocupación ciudadana.

Lima Metropolitana

El Comercio logró comunicarse con Daniel Urresti, candidato a Lima Metropolitana por Podemos Perú , quien al ser consultado sobre el carril bidireccional que planea implementar ATU en la avenida Arequipa, contestó:

“Si conseguimos que un limeño que hoy demora más de una hora en llegar a su destino pueda hacerlo en mucho menos tiempo, por supuesto que me parece positivo. Lo que me preocupa es qué va a pasar con el resto del tránsito y a dónde van a ir todos los vehículos que actualmente utilizan esos carriles (...). La ATU tiene que demostrar técnicamente que no vamos a solucionar el problema en la avenida Arequipa para simplemente trasladarlo a Petit Thouars, Arenales o las calles aledañas”.

Daniel Urresti, candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Podemos Perú. / Eduardo Hector Cavero Sibille

Y agrega: “esas avenidas forman parte de un mismo sistema. Lo que haces en una repercute en las otras (...) La solución pasa por manejar integralmente todo ese corredor : semáforos sincronizados, eliminación de giros que generan cuellos de botella donde técnicamente corresponda, paraderos bien ubicados, control del estacionamiento indebido, de los colectivos informales y monitoreo del tránsito en tiempo real. Quiero que el transporte público sea más rápido, pero no quiero conseguirlo mandando todo el tráfico a la avenida de al lado”.

Ante esto, Urresti fue enfático al aclarar dos cosas: que no eliminará una obra porque la hizo la gestión anterior o la ATU y que, si el carril bidireccional solo genera m ayor congestión v ehicular, debería modificarse .

Al ser consultado sobre su opinión respecto a la ATU, el candidato de Podemos Perú, expresó: “no ha funcionado y por eso he anunciado que impulsaré su eliminación”.

“Hoy tenemos una entidad que maneja el transporte público, la Municipalidad que administra vías y semáforos, municipalidades distritales con otras responsabilidades y, cuando algo sale mal, comienza el peloteo para determinar quién tiene la culpa. He planteado que, cuando llegue a la alcaldía, trabajaremos con el Poder Ejecutivo y presentaremos al Congreso el proyecto de ley correspondiente para que las funciones de la ATU regresen a la Municipalidad Metropolitana de Lima . Lo que quiero es que Lima vuelva a tener una autoridad que pueda mirar conjuntamente transporte público, tránsito, vías y semáforos. Quiero que exista un responsable. Quiero que los limeños puedan reclamarme a mí, porque para eso me eligieron. Menos instituciones pasándose la responsabilidad y una autoridad que responda por los resultados”.

En diálogo con El Comercio, Carlos Bruce, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Lima Metropolitana, consideró como buena idea que el Corredor Azul tenga un carril exclusivo, pero que se deben tener en cuenta ciertos aspectos no menores.

Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima Metropolitana por Somos Perú. (Foto: Carlos Bruce)

“En este caso, el de la avenida Arequipa, es una interesante experiencia de usar uno de los carriles dobles y el otro carril doble para carros exclusivamente. Vamos a ver cómo funciona (...) sí creo que hay que hacer verdaderos carriles segregados para los ómnibus”, dijo.

En cuanto al aumento de tráfico en las calles alternas, Bruce comentó: “algo que aprendí del tráfico es que cuando descongestionas una esquina congestionas la otra; para eso se hacen estos programas pilotos, para ver cómo funcionan, qué problemas hay, si es que son solucionables o no y si hay que regresar a lo anterior”.

Respecto al papel de ATU, agregó: “ soy de la opinión que debería pasar a control del municipio de Lima . El alcalde de Lima es el único de una capital en el mundo donde el transporte público no es su responsabilidad. No puede tomar decisiones porque no tiene la autoridad (...) debería pasar de nuevo al control del municipio metropolitano”.

Miraflores

Alex Von Ehren, candidato de Somos Perú a la comuna miraflorina conversó con El Comercio y dio su opinión sobre este proyecto vial: “técnicamente, el carril bidireccional puede ser una medida válida para darle prioridad al transporte público y mejorar el funcionamiento del Corredor Azul en el corto plazo. Sin embargo, el propio análisis técnico reconoce que se trata de una solución temporal, ya que requiere una fuerte fiscalización, personal permanente en las intersecciones, control de accesos para vecinos y comercios, además de altos costos operativos ”.

Alex Von Ehren, candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú. (Foto: Alex Von Ehren)

Además de esto, Von Ehren considera que el carril bidireccional no será una solución al tráfico en la vía en mención: “esta medida, por sí sola, no resolverá la congestión de la avenida Arequipa . El éxito dependerá de una gestión integral del tránsito, mejor semaforización, coordinación entre la ATU y los municipios, y, en el largo plazo, de la ejecución de la Línea 3 del Metro, que es la verdadera solución estructural”.

Por su parte, Alessio Cantella, candidato miraflorino por Renovación Popular dice: “si cerramos una vía importante para vehículos particulares la congestión puede trasladarse a la avenida Petit Thouars o calles residenciales de Miraflores. Eso, a su vez, puede significar más ruido, contaminación, mayor presencia de transporte informal y crear dificultades para acceder a viviendas o comercios”.

Asimismo, Cantella aseguró que las autoridades deben incluir entre sus planes a los residentes: “las grandes decisiones de movilidad no pueden diseñarse de espaldas a los vecinos, pues son ellos quienes lo utilizan (...). Esta medida es de gran magnitud y se debe demostrar con estudios técnicos que no afectarán el acceso a viviendas, comercios, ni a la movilidad diaria. Si empeora la calidad de vida de quienes viven en el distrito, entonces hay que revisar y corregir. Independientemente de los problemas del transporte, para nosotros el vecino es lo primordial”.

Alessio Cantella, candidato a la alcaldía de Miraflores por Renovación Popular. (Foto: Alessio Cantella)

Asimismo, el postulante por Somos Perú, aseguró que tanto la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao como de la Municipalidad Metropolitana de Lima pueden cumplir un rol importante en lo relacionado al problema vial que padece la capital.

San Isidro

Víctor Bazán, candidato por Somos Perú para la comuna san isidrina, dijo a El Comercio lo siguiente sobre la vía exclusiva: “respaldamos iniciativas que mejoren el transporte público, pero toda solución debe ser hecha de forma integral. San isidro tiene la característica de ser un distrito de paso, pues recibe un millón de personas, población flotante de forma diaria. Esta medida restringe el acceso de vehículos particulares a la avenida Arequipa, congestionando las vías paralelas como Petit Thouars. Es un error, porque lo que se busca es mejorar la fluidez vehicular ”.

En ese sentido, se mostró altamente preocupado por cómo este proyecto podría afectar al bosque El Olivar , el cual está rodeado de calles que en diversas horas del día colapsan. Por ello, cree que la ATU debería coordinar con la MML y los gobiernos locales para llegar a una solución que beneficie a todos.

Víctor Bazán, candidato a la alcaldía de San Isidro por Somos Perú. (Foto: Víctor Bazán)

“Los vecinos están aterrados porque temen que avenidas que ya están colapsadas se vuelvan un verdadero infierno. Hoy, San Isidro, de lunes a viernes, en hora punta, es un caos: bulla de claxon, smock, contaminación, nadie hace nada porque la ciudad no está preparada en infraestructura vial, ni gestión de tránsito inteligente para mitigar el impacto de más de un millón de personas que nos visitan a diario”.

Bazán es otro candidato municipal que también indica que la comuna limeña debería tener en su poder el manejo del transporte urbano: “ la propuesta de Carlos Bruce de integrar ATU a la Municipalidad Metropolitana de Lima me parece apropiada , porque hay divorcio entre entidades. Recordemos que las municipalidades somos las que estamos cerca a los vecinos ¿Quién conoce a la ATU? Si esto no se sustenta técnicamente generará problemas y aplicaremos medidas como cabildos abiertos, con los vecinos y con la prensa”.

Salvador Heresi quiere tentar la alcaldía de San Isidro de la mano de Avanza País . El exburgomaestre de San Miguel ha mostrado su preocupación sobre cómo podría afectar a sus vecinos el carril bidireccional del Corredor Azul.

“No me opongo al proyecto, estoy de acuerdo con priorizar un transporte público moderno , eficiente y digno, pero no con decisiones aisladas que trasladan la congestión de una avenida a calles residenciales de los distritos. La avenida Arequipa es un eje metropolitano y cualquier carril exclusivo debe sustentarse en estudios técnicos serios sobre capacidad vial, tiempos de viaje, intersecciones y acceso a viviendas y comercios. Miro la implementación de este proyecto con preocupación ”, dijo.

Salvador Heresi, candidato a la alcaldía de San Isidro por Avanza País. (Foto: Salvador Heresi)

El también excandidato a la alcaldía de Lima en 2014 acotó lo siguiente sobre las afectaciones que recibirán las calles de su distrito al aumentar el flujo de autos particulares: “ no me parece que San Isidro se convierta en un distrito de desfogue de una medida tomada sin un nivel de coordinación distrital. Al reducirse la capacidad para el tránsito particular, los vehículos buscarán alternativas invadiendo calles residenciales que no fueron diseñadas para soportar un gran número de autos que se desviarían”.

Asimismo, el candidato de Avanza País considera que la ATU no ha logrado aún los objetivos para los cuales fue creado: “funciona hace años y no ha significado una solución al transporte público, es un órgano burocrático que debería de desaparecer ”.

Lince

De parte de Avanza País, Luis Flores , candidato para la comuna de Lince se mostró abiertamente en contra del carril exclusivo para el Corredor Azul: “el proyecto de la ATU no tiene planificación y lo único que va a lograr es que se vean afectadas las vías alternas como la avenida Petit Thouars. Eso afectará el tránsito de los linceños. No lo podemos permitir”.

Luis Flores, candidato a la alcaldía de Lince por Avanza País. (Foto: Luis Flores)

Y agregó: “ ATU ha demostrado no tener capacidad de gestión , considero que debe desaparecer. Debería pasar a manos de la Municipalidad de Lima (MML), la cual debe revisar mejor esta medida y su planificación”.

Opiniones

Pese a las dudas de candidatos y de vecinos de los distritos por donde se implementará el carril bidireccional de Corredor Azul, la ATU ha revelado que uno de sus principales ejes es beneficiar a más de 70 mil usuarios, así como reducir los tiempos de viaje: “El Corredor Azul demora entre 50 (minutos) hasta una hora en transitar. En el tramo que estamos interviniendo el tiempo de viaje del Corredor Azul es de 10 a 12 minutos y con esta medida piloto podremos reducirlo a 5 minutos. Es decir, la mitad del tiempo. Es el principal objetivo que queremos generar con esta medida”, dijo Daniel Gonzáles, vocero de la ATU , a El Comercio.

El carril exclusivo para el Corredor Azul reduciría los tiempos de viaje para los usuarios, pero también quitaría demanda a los colectiveros ilegales. (Foto: ATU)

Siguiendo esa línea, Mario Candia, experto en transporte y seguridad vial de Transis , es optimista, pero con reservas: “en términos generales, la idea me parece excelente, especialmente porque tienes a Petit Thouars que es una vía que está subutilizada en sentido sur a norte, tiene bastante capacidad para absorber gran parte de ese flujo que se dirige hacia Lima. Sin embargo, las cosas se tienen que hacer de forma viable e integral”.