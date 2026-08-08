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El carril bidireccional del Corredor Azul en la avenida Arequipa divide a autoridades, expertos, vecinos y candidatos distritales.
El carril bidireccional del Corredor Azul en la avenida Arequipa divide a autoridades, expertos, vecinos y candidatos distritales.
Por Joel Dávila Quiñonez

El último jueves 6 de agosto, la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) comenzó la fase informativa y de señalética para lo que será el plan piloto del carril bidireccional del Corredor Azul que, inicialmente, abarcará un tramo desde Paseo Colón hasta el cruce de la avenida Arequipa con el jirón Emilio Fernández. Sin embargo, este proyecto genera muchas dudas, principalmente, entre los candidatos a las alcaldías distritales de las comunas que se verán impactadas por esta obra que, al menos en el papel, tiene la intención de garantizar un transporte rápido.

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